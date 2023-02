Ô tô điện mini Wuling khó an toàn cho người lái trong các vụ va chạm

Mặc dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng Wuling Hongguang Mini EV đã chứng tỏ được độ “hot” của mình, không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều thị trường quốc tế. Wuling Hongguang Mini EV đã từng gây tiếng vang khi bán được 200.000 chiếc trong 200 ngày đầu mở bán tại Đài Loan (Trung Quốc). Với doanh số ấn tượng này, Wuling Hongguang Mini EV đã trực tiếp “đá bay” Tesla Model 3 khỏi vị trí dẫn đầu danh sách xe điện ăn khách nhất tại đây.

Wuling Hongguang Mini EV hướng tới khách hàng phổ thông, giá rẻ.

Đúng như phương châm tiếp thị của hãng – “Mọi người cần gì, Wuling sẽ làm ra nó”, hãng xe Trung Quốc đã thành công trong việc tạo ra một mẫu xe điện nhỏ gọn cùng giá bán dễ tiếp cận.

Wuling Hongguang Mini EV được xem là câu trả lời cho những ai đang tìm kiếm một chiếc ô tô để che mưa che nắng nhưng không đủ khả năng chi trả cho những chiếc xe đắt đỏ. Hay nói cách khác, Wuling Hongguang Mini EV đã thực hiện hóa ước mơ “ô tô bình dân” của người tiêu dùng.

Giá rẻ là ưu điểm lớn nhất của Wuling Hongguang Mini EV nhưng đây cũng chính là yếu điểm của mẫu ô tô này. Chính vì giá bán rẻ nên nhiều người không khỏi nghi ngờ về độ an toàn của Wuling Hongguang Mini EV.

Để giải đáp thắc mắc này, Viện an toàn va chạm xe hơi thuộc cơ quan an toàn giao thông vận tải Trung Quốc đã tiến hành cuộc thử nghiệm an toàn giữa Wuling Hongguang Mini EV và một mẫu ô tô điện khác. Wuling Hongguang Mini EV và chiếc xe điện kia có trọng lượng gần như tương đương nhau, cụ thể là 560 kg đối với Wuling Hongguang Mini EV và 568 kg đối với mẫu xe còn lại.

Xem video thử nghiệm:

Trong cuộc thử nghiệm này, hai chiếc xe đều cùng di chuyển với tốc độ 64 km/h và va chạm trực diện với nhau. Kết quả là mẫu xe tham gia thử nghiệm bị vỡ nát hoàn toàn phần đầu và thậm chí không còn nhiều khoảng trống ở phía sau. Hình nộm đặt ở ghế lái trên chiếc xe này cũng bị xé toạc với phần cánh tay bị rơi hẳn ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc người ngồi ở hàng ghế đầu gần như không có cơ hội sống sót trong thực tế.

Trong khi đó, mặc dù phần đầu xe cũng bị hư hại nghiêm trọng nhưng ít nhất Wuling Hongguang Mini EV vẫn còn có không gian cho hàng ghế đầu. Bên cạnh đó, các cột A trên Wuling Hongguang Mini EV cũng không bị gãy. Tuy vậy, do không được trang bị túi khí nên hành khách trên Wuling Hongguang Mini EV vẫn sẽ bị thương nặng nếu xảy ra va chạm.

Cụm pin trên xe vẫn nguyên vẹn sau thử nghiệm va chạm.

Yếu tố an toàn pin sau va chạm cũng được xét tới. Qua cuộc thử nghiệm này, có thể thấy rằng pin của Wuling Hongguang Mini EV vẫn còn nguyên vẹn sau va chạm. Hầu như không có bất kì dấu hiệu va chạm nào ở khu vực pin.

Mặc dù kết quả thử nghiệm khá ấn tượng đối với một mẫu xe giá rẻ như Wuling Hongguang Mini EV nhưng nhiều người vẫn không khỏi lo lắng bởi đối tượng thử nghiệm chỉ là một mẫu xe điện hạng nhẹ với kích thước và trọng lượng tương tự. Họ lo sợ rằng kết quả sẽ tồi tệ hơn nếu Wuling Hongguang Mini EV va chạm thực tế với một chiếc ô tô tiêu chuẩn với trọng lượng khoảng 1.200 – 2.400 kg.

Chiếc Wuling Hongguang Mini EV vỡ nát sau va chạm với Audi (Ảnh: AutoJosh)

Đây hoàn toàn không phải là lo ngại không có cơ sở. Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng chứng tỏ Wuling Hongguang Mini EV không đủ an toàn cho người dùng. Theo trang Tesmanian, Wuling Hongguang Mini EV có thể sẽ là một “quả bom hẹn giờ” khi nhà sản xuất bỏ qua các yếu tố an toàn để biến nó thành mẫu xe rẻ nhất có thể.

Trang Tesmanian cũng đưa ra dẫn chứng cụ thể cho nhận định này. Vào ngày 23/1/2021, một chiếc Audi đã va chạm với chiếc Wuling Hongguang Mini EV ở Tần Hoàng Đảo (Đài Bắc, Trung Quốc). Trong khi những người ngồi trên Audi chỉ bị thương thì hai hành khách ngồi trên Wuling Hongguang Mini EV đã tử vong ngay tại chỗ. Ngoài ra, phần đầu của chiếc Wuling Hongguang Mini EV cũng bị vỡ nát hoàn toàn.

Một vụ tai nạn khác của Wuling Hongguang Mini EV với Mercedes-Benz GLC (Ảnh: AutoJosh)

Một vụ tai nạn khác cũng xảy ra giữa Wuling Hongguang Mini EV với Mercedes-Benz GLC. Mặc dù cả hai di chuyển với tốc độ thấp nhưng một góc trước của chiếc Wuling Hongguang Mini EV đã bị móp đáng kể. Trái lại, chiếc Mercedes-Benz GLC dường như không hề hấn gì.

Một chiếc Wuling Hongguang Mini EV khác cũng đã va phải chiếc Toyota Camry đời 2010 tại một ngã tư ở Trung Quốc. Dù hai xe đang đi với tốc độ khá chậm nhưng chiếc Wuling Hongguang Mini EV vẫn bị lật ngửa trên đường. Nhiều người cho rằng do kích thước nhỏ gọn khiến Wuling Hongguang Mini EV dễ bị lật hơn các loại ô tô khác.

Chiếc Wuling Hongguang Mini EV bị lật trên đường sau va chạm ở tốc độ thấp (Ảnh: EV Cars in Kingkir)

Rõ ràng rằng với mức giá “hạt dẻ”, người dùng không thể kì vọng rằng Wuling Hongguang Mini EV có độ an toàn ngang ngửa với những mẫu ô tô đắt đỏ hơn. Thế nhưng, đặt giá thành lên trước sự an toàn của bản thân chắc chắn không phải là quyết định của những người tiêu dùng thông thái.

Nhật Minh (theo Inf.news)