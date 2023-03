Tại nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM đã tái diễn cảnh ô tô ùn ứ kéo dài chờ kiểm định. Người dân đưa xe đi đăng kiểm phải xếp hàng dài, chờ từ sáng đến trưa mới tới lượt.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-03S trên quốc lộ 13 (TP Thủ Đức), ô tô xếp hàng dài từ ngoài cổng đến khu vực các dây chuyền kiểm định. Nhiều tài xế phải rời phương tiện để chờ làm thủ tục.

"Xe gần hết hạn đăng kiểm nên tôi tranh thủ đăng ký lịch, xin cơ quan nghỉ việc một hôm để đưa xe đi kiểm định. Tôi đến từ lúc 4h sáng nhưng 11h trưa vẫn chưa đến lượt. Tưởng tình hình đăng kiểm sẽ bớt căng thẳng so với thời điểm trước Tết, nào ngờ...", anh Tiến Anh (ngụ Gò Vấp) cho biết.

Ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm tại TP.HCM.

Cảnh tương tự cũng xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 50-03V (đường Tam Bình, TP Thủ Đức), Trung tâm Đăng kiểm 50-05V (chi nhánh An Phú Đông, quận 12). Nhiều tài xế cho biết phải đến từ 3-4 giờ sáng và gặp nhiều khó khăn, mất thời gian để chờ kiểm định phương tiện.

Đại diện Trung tâm Đăng kiểm 50-03V ở đường Tam Bình (TP Thủ Đức) cho biết, nhu cầu đăng kiểm xe đang tăng dần. Số lượng người dân có nhu cầu đăng ký đông nhưng mỗi ngày trung tâm chỉ tiếp nhận 120 lượt phương tiện, do chỉ có 2 dây chuyền hoạt động.

“Phương tiện đổ về đông khiến anh em đăng kiểm viên phải làm nhiều công việc, tâm lý căng thẳng, công việc áp lực nên ai cũng mệt mỏi”, đại diện Trung tâm Đăng kiểm 50-03V thông tin.

Cảnh ô tô nối dài tại Trung tâm Đăng kiểm 50-03S trên quốc lộ 13 (TP Thủ Đức).

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An thông tin, thành phố còn 10 đơn vị đăng kiểm đang hoạt động với 23 dây chuyền và 93 đăng kiểm viên. Hiện công suất tiếp nhận mỗi ngày khoảng 1.410 lượt xe nên chưa áp lực như trước Tết, mỗi trạm đang xử lý trong khoảng 70-80% công suất.

Tuy nhiên, dự báo của Cục Đăng kiểm, bắt đầu từ tháng 3, lượng phương tiện trên địa bàn TP đến hạn đăng kiểm khoảng 50.000 xe, đến tháng 4 khoảng hơn 80.000 xe.

“Nếu đúng theo dự báo, điều kiện nhân lực, hạ tầng hiện nay khó có thể đáp ứng nhu cầu lên đến hơn 80.000 xe/tháng, tức là gần gấp đôi hiện tại”, ông An nhận định.

Lãnh đạo Sở GTVT khuyến cáo người dân rà soát phương tiện để đảm bảo điều kiện đi đăng kiểm, tránh đi nhiều lần; thực hiện đăng ký lịch đăng kiểm qua ứng dụng của Cục Đường bộ để lấy số thứ tự, đỡ mất thời gian chờ đợi...

Tài xế chờ đến lượt kiểm định xe tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông (quận 12).

Lo 'vỡ trận' trước 30/4 vì thiếu nhân sự

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 2/3, bên trong Trung tâm Đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông (quận 12) đã kín chỗ ô tô, xe tải đậu chờ làm thủ tục.

Đại diện trung tâm này cho biết, tháng 10 hai năm trước, TP.HCM xóa bỏ giãn cách vì dịch Covid-19 cũng là lúc phương tiện ùn ùn đi đăng kiểm. Đến nay, theo chu kỳ 6 tháng đăng kiểm một lần nên hoạt động đăng kiểm sẽ chịu áp lực rất lớn trong tháng 4 này.

Trung tâm này có 4 dây chuyền, công suất 300 lượt xe/ngày. Tuy nhiên, do tình hình nhiều biến động, thiếu nhân sự nên hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng 1 dây chuyền với số lượng kiểm định 70 lượt xe/ngày.

Hồi cuối năm 2022, trung tâm này bị Công an TP.HCM khám xét, khởi tố do liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Dù được ngành chức năng cho hoạt động trở lại từ giữa tháng 1/2023 nhưng do thiếu nhân sự, nhiều đăng kiểm viên bị công an tạm giữ để điều tra, nên chưa thể hoạt động hết công suất.

"Có nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố được cho tại ngoại và đi làm trở lại. Họ làm việc trong tình trạng căng thẳng do công việc nhiều và lo bị công an mời làm việc bất cứ lúc nào. Do đó, ai cũng mệt, đầu óc tư tưởng không thông, tâm lý hết sức nặng nề gây ảnh hưởng lớn đến công việc, sức khỏe”, vị đại diện Trung tâm Đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông chia sẻ.

Đăng kiểm viên Trần Thanh Tú đang kiểm định ô tô.

Như trường hợp anh Trần Thanh Tú là đăng kiểm viên bị khởi tố, được cơ quan chức năng cho tại ngoại để làm việc tại trung tâm. Anh Tú cho biết, hơn 20 ngày bị tạm giữ để phục vụ điều tra là cú sốc lớn trong hơn 15 năm hành nghề đăng kiểm.

Cận Tết Nguyên đán, anh Tú cùng 3 đăng kiểm viên được cơ quan chức năng cho tại ngoại, làm việc trở lại nhưng với điều kiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

“Hiện còn 9 người tại trung tâm vẫn đang bị công an tạm giam. Dù được cho tại ngoại làm việc nhưng cứ một đến hai tuần thì công an lại mời làm việc. Tôi cảm thấy bất an, sức khỏe lẫn tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi mong muốn cơ quan công an sớm có kết luận điều tra để tôi ổn định tinh thần, chuyên tâm làm việc”, anh Tú nói.

Một đăng kiểm viên bị khởi tố được cho tại ngoại, đã đi làm lại tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông.

Đại diện Trung tâm Đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông nhìn nhận, điều kiện nhân lực thiếu khiến hoạt động đăng kiểm bị ảnh hưởng, nguy cơ 'vỡ trận' như thời điểm trước Tết có thể xảy ra.

Theo vị đại diện, quy trình tuyển dụng, đào tạo một đăng kiểm viên đòi hỏi mất rất nhiều thời gian.

“Đào tạo một đăng kiểm viên biết việc, giỏi việc cần đến trên 5 năm. Nếu thời gian 1 năm thì chỉ như cái máy, chỉ việc gì làm việc đó, không thể nào phán đoán được bệnh, hỏng hóc tiềm ẩn xảy ra”, vị đại diện nói.

Vị đại diện này cũng mong muốn cơ quan công an sớm có kết luận cuối cùng để ổn định công việc, hoạt động đăng kiểm tại trung tâm thông suốt, người dân đỡ phải mệt mỏi chờ đợi.