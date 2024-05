Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố hôm nay (29/5), trong tháng 5 ước có tổng cộng 39.100 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng nhẹ 0,6% so với tháng 4 và tăng khoảng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng xe mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 5 tăng nhẹ so với tháng trước. (Ảnh đồ hoạ: Hoàng Hiệp)

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 26.100 chiếc, giảm nhẹ 4,4% so với tháng 4 (27.300 chiếc) nhưng vẫn tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 115.900 chiếc, giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngược lại, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 5 lại quay đầu tăng khá. Trong tháng 5, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về nước ước đạt 13.000 chiếc với giá trị kim ngạch đạt 284 triệu USD.

So với con số 11.565 chiếc và giá trị kim ngạch 256 triệu USD của tháng 4, ô tô nhập khẩu trong tháng 5 tăng 12,4% về lượng và 10,9% về giá trị. So với cùng kỳ năm 2023, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 5 tăng mạnh tới 71,1% về lượng và 46,9% về giá trị.

Lượng xe nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà)

Giá trị đơn chiếc trung bình của xe ô tô nhập khẩu tháng 5 đạt 21.800 USD/chiếc (xấp xỉ 555 triệu/chiếc). Con số này giảm so với tháng 4 là 22.100 USD/chiếc (563 triệu/chiếc). Điều này cho thấy xu hướng của các doanh nghiệp là chú trọng nhập về nước những mẫu xe giá rẻ, giá trị đơn chiếc thấp.

Tổng cộng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 56.805 chiếc với tổng giá trị 1,213 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, con số này đã giảm 8,3% về lượng và 13,8% về giá trị.

