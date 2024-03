Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Tập đoàn TC Motor vừa công bố hôm nay, ngày 12/3, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2 tụt mạnh doanh số.

Cụ thể, tháng 2/2024, doanh số bán xe toàn thị trường do VAMA tổng hợp chỉ đạt 11.633 xe, giảm 40% so với tháng 1 và giảm 50% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh số xe Hyundai do TC Motor sản xuất, phân phối và công bố riêng đạt 2.033 xe, giảm 43% so với tháng 1 và giảm 62,8% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, tính chung doanh số xe do VAMA tổng hợp và thương hiệu Hyundai công bố, cả nước ước tính có tổng cộng đã có 13.611 xe được bán ra thị trường trong tháng 2/2024, tỷ lệ giảm chung là 40,1% so với tháng 1 và giảm 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Về chủng loại xe, tính chung hai nguồn thông tin, tháng 2 có 9.666 xe du lịch (trong đó, 8.099 do VAMA tổng hợp và 1.567 xe Hyundai do TC Motor công bố), 4.944 xe thương mại và 56 xe chuyên dụng được bán ra.

Về cơ cấu thị trường, doanh số của xe lắp ráp trong nước toàn thị trường theo tính toán của VAMA trong tháng 2/2024 đạt 6.662 xe (giảm 32% so với tháng 1 ) và xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 4.971 xe (giảm 47%so với tháng 1).

Số liệu bán xe thống kê theo các tháng do VAMA công bố. Nguồn VAMA

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường theo VAMA tổng hợp và TC Motor công bố đạt 36.478 xe (gồm 30.876 xe do VAMA tổng hợp, đã bao gồm xe Hyundai CBU và 5.602 xe Hyundai CKD do TC Motor công bố riêng). Con số này giảm 26% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 26%; xe thương mại giảm 12% và xe chuyên dụng giảm 59%.

Về xếp hạng thị phần thương hiệu trên thị trường trong tháng 2/2024, Hyundai giữ vị trí đầu bảng với lượng bán 2.033 xe, giảm 43% so với tháng 1; Ford ở vị trí số 2 với lượng bán 1.664 xe, giảm 38%; KIA ở vị trí số 3 với 1.386 xe bán ra, giảm 41%; Mazda ở vị trí số 4 với 1.355 xe, giảm 31% và ở vị trí số 5 là Toyota với 1.248 xe, giảm 43%.

Thống kê xe nhập khẩu và xe lắp ráp theo tháng do VAMA công bố. Nguồn VAMA

Nguyên nhân của sự sụt giảm trên trong tháng 2 là do kỳ bán hàng của các hãng xe đã bị rút ngắn khoảng 10 ngày rơi vào thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Cùng đó, hàng loạt yếu tố cộng hưởng đã khiến doanh số của các hãng xe đồng loạt giảm tốc như việc hết hiệu lực ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước kể từ 31/12/2023; kinh tế khó khăn nên người dân cũng thắt chặt chi tiêu và giảm mua sắm đồ xa xỉ. Do đó, ngay từ tháng 1 và đặc biệt sau Tết Nguyên đán, nhiều hãng xe vẫn tiếp tục giảm giá bán, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện với mục đích kích cầu nhưng sức mua vẫn chưa thể cải thiện.

Tuy nhiên, thời điểm này cũng là giai đoạn thấp điểm của thị trường ô tô hàng năm nên doanh số giảm không phải là điều bất thường. Dự báo trong các tháng tiếp theo, sức mua ô tô có thể tăng nhưng khó đạt được kỳ vọng lớn giúp thị trường hồi phục nhanh chóng.

* Lưu ý: Mercedes- Benz và VinFast không công bố số liệu. Hyundai công bố riêng. Số liệu toàn thị trường do VAMA tổng hợp bao gồm doanh số của 17 thành viên và số xe nhập khẩu của các hãng xe ngoài VAMA).

