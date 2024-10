Tọa đàm “Phương án thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hướng tới mục tiêu Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá Việt Nam tới năm 2030” vừa được Truyền hình Quốc hội tổ chức tại Hà Nội sáng 18/10.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lưu ý, các biện pháp như cấm quảng cáo, cảnh báo, truyền thông... đã được triển khai và gần như bão hòa, không còn hiệu quả nhiều; chỉ có thuế là biện pháp hiệu quả nhất để giảm sử dụng thuốc lá.

“Theo kinh nghiệm quốc tế, biện pháp tăng thuế chiếm 60% tác động giảm sử dụng thuốc lá. Nhưng ở Việt Nam thời gian qua, thuế thuốc lá tăng quá ít, mới chiếm 15-20% tác động, dẫn đến tỷ lệ hút thuốc còn cao”, ông Lâm nhận định.

Theo Dự thảo Luật Thuế TTĐB (sửa đổi), mặt hàng thuốc lá sẽ giữ nguyên thuế suất 75% và bổ sung mức thuế tuyệt đối theo lộ trình từng năm trong giai đoạn từ 2026-2030 với hai phương án.

Phương án 1 bổ sung 2.000 đồng/bao thuốc lá ở năm đầu tiên và tăng tịnh tiến 2.000 đồng/bao trong các năm kế tiếp để đạt mức 10.000 đồng/bao vào năm 2030.

Thống kê mới nhất cho thấy, tại Việt Nam mỗi năm có hơn 100.000 ca tử vong do hút thuốc lá, trong đó, 84.500 ca do hút thuốc chủ động và 18.800 ca do hút thuốc thụ động.