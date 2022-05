Odessa bị tấn công, lính Nga thiệt mạng ở nhà máy Azovstal

Nhà máy Azovstal. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odessa Maksym Marchenko cho biết, một tên lửa đã bắn trúng một cơ sở hạ tầng ở thành phố này, gây ra thương vong.

Hãng CNN cũng dẫn tin từ Bộ chỉ huy phía nam của Ukraine cho biết, một vụ tấn công tên lửa khác đã xảy ra ở khu vực Odessa. Một trong các tòa nhà tôn giáo đã bị hư hại, thông tin về nạn nhân đang được làm rõ. Một nhà báo ở Odessa nói với CNN rằng, một nhà thờ ở gần sân bay dân sự đã bị bắn trúng.

Cuối tuần trước, nhiều tên lửa hành trình đã được phóng nhằm vào sân bay Odessa, khiến đường băng của nó không thể hoạt động.

Trung tâm báo chí của quân đội Ukraine tại miền nam nước này cho biết, một thiếu niên 15 tuổi đã thiệt mạng khi tên lửa bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Odessa vào tối qua (2/5).

Mỹ cáo buộc Nga muốn sáp nhập Donetsk, Luhansk vào giữa tháng 5

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu cho biết, Mỹ đã nhận được báo cáo tình báo rất đáng tin cậy rằng Nga sẽ sáp nhập hai khu vực mà quân ly khai Ukraine đang kiểm soát là Donetsk và Luhansk vào giữa tháng 5 và có kế hoạch thiết lập "cộng hòa nhân dân" ở Kherson cũng để sáp nhập.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao Mỹ, đại sứ Michael Carpenter nói: "Các báo cáo nêu rõ ràng Nga có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga vào giữa tháng 5 và Moscow cũng đang cân nhắc kế hoạch tương tự với Kherson".

Theo quan chức này, gần đây có nhiều báo cáo cho rằng quân Nga đã cắt đứt internet và đường truy cập điện thoại di động ở một số vùng nhằm vô hiệu hóa luồng thông tin đáng tin cậy.

Tổ chức Giám sát an ninh mạng và quản trị internet NetBlocks ngày 2/5 cho biết, Nga đã định tuyến lại lưu lượng truy cập internet ở Kherson qua cơ sở hạ tầng liên lạc của Nga. Theo nhận định của hãng tin Reuters, động thái này dường như nhằm siết chặt sự kiểm soát của Nga với thành phố mà họ tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các cáo buộc trên.

5 binh sĩ Nga thiệt mạng ở "pháo đài thép Azovstal"

Tiểu đoàn Azov, lực lượng chống Nga đang cố thủ trong nhà máy Azovstal ở Mariupol cho biết, 5 binh sĩ Nga đã thiệt mạng vào tối qua trong cuộc tấn công nhằm vào nhà máy.

Thông báo của tiểu đoàn Azov trên Telegram viết: "Sau khi sơ tán một phần dân thường khỏi lãnh thổ Azovstal ở Mariupol, đối phương tiếp tục nã pháo vào nhà máy, gồm cả tòa nhà mà dân thường đang trú ẩn... 5 người đã bị hạ trong cuộc tấn công".

Mykhailo Vershynin, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tuần tra Mariupol nói với hãng tin CNN rằng "sau khi các nhân viên Hội Chữ thập đỏ rời đi, chúng tôi đã bị tấn công liên tiếp từ sáng sớm. Pháo bắn không ngừng nghỉ. Các cuộc không kích cũng diễn ra liên tục". Theo quan chức này, có khoảng 100 dân thường được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal hôm 1/5, nhưng kế hoạch sơ tán vào ngày 2/5 đã không thể thực hiện.

Các diễn biến đáng quan tâm khác:

- Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Israel ngày 2/5 đã triệu tập Đại sứ Nga tại nước này tới và yêu cầu xin lỗi sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, Adolf Hitler có gốc Do Thái. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đó với kênh Mediaset của Italia, ông Lavrov cho rằng vẫn còn tồn tại các phần tử phát xít ở Ukraine, trong đó có cả Tổng thống Ukraine (gốc Do Thái). "Hitler cũng có gốc Do Thái...", ông Lavrov nói.

- Đức ngày 2/5 cho biết, nước này đã chuẩn bị ủng hộ lệnh cấm vận ngay lập tức của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga. Đây là một thay đổi lớn trong quyết định của khách hàng năng lượng lớn nhất của Moscow, có thể khiến EU áp đặt lệnh cấm trong vài ngày.

- Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 3.000 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do vũ khí nổ có phạm vi tác động lớn, như không kích và tấn công bằng tên lửa. Cơ quan này không quy kết trách nhiệm cho bên nào.

- Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay (3/5) sẽ trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Ukraine, kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào cuối tháng 2. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng Thủ tướng Anh, ông Johnson sẽ công bố khoản viện trợ quân sự mới, trị giá hàng triệu bảng Anh cho Ukraine và nhấn mạnh Anh tự hào là một trong những quốc gia bạn bè của Ukraine.

Hoài Linh