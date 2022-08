Ông bố đơn thân từng rơi nước mắt trong đêm

Tưởng chừng lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng ông bố đơn thân Khương Lê thừa nhận anh từng cảm thấy tủi thân trong đêm khuya, khi con đau ốm, con khóc, con khó thở. Bởi người đàn ông một mình nuôi 2 con nhỏ như anh cũng có những khoảng lặng riêng…

Gần đây, cộng đồng mạng xúc động và bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy hình ảnh ông bố đơn thân Khương Lê (SN 1982) sống tại TPHCM chăm sóc 2 con nhỏ. Khương Lê ly hôn và nhận nuôi 2 con gái, bé Hà My năm nay 11 tuổi, bé Diệp Thảo mới 29 tháng tuổi. Cô bé út còn mắc hội chứng down và tim bẩm sinh khiến cho cảnh "gà trống nuôi con" của Khương Lê càng thêm vất vả. Được biết, hai vợ chồng anh do không hợp nhau nên chia tay, vợ cũ của anh hiện đã có hạnh phúc mới.

Được hỏi anh có cảm thấy "hoảng sợ" và lo lắng với trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ khi quyết định nuôi 2 con nhỏ không, Khương Lê cho biết anh chưa bao giờ thấy lúng túng vì điều này.

"Ngay từ khi ly thân với vợ, tôi đã xác định nếu hôn nhân tan vỡ mình sẽ nuôi 2 con. Dẫu biết sẽ khó khăn vất vả nhưng tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý và tư tưởng nên không quá sốc. Hơn nữa, tôi đã chăm sóc Hà My từ nhỏ nên cũng quen với bỉm sữa rồi. Tuy nhiên, chăm Diệp Thảo thì vất vả hơn vì con thiệt thòi về sức khỏe", ông bố chia sẻ.

Tưởng chừng lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng ông bố đơn thân Khương Lê thừa nhận anh từng cảm thấy tủi thân trong đêm khuya, khi con đau ốm, con khóc, con khó thở.

Kinh doanh đa ngành nghề, Khương Lê một ngày chỉ tự cho mình 4 tiếng để nghỉ ngơi, 12 tiếng để làm việc và thời gian còn lại dành hết cho các con. Nhiều người rơi nước mắt khi anh nhẹ nhàng chia sẻ "không nghĩ gì ngoài các con".

Bé Hà My đang vào tuổi tâm sinh lý thay đổi, có những chuyện mà người làm cha không thể tâm sự thoải mái và tự nhiên, Khương Lê đã tìm các đồng nghiệp nữ và nhờ giáo viên của con chỉ bảo. Anh luôn theo sát và đồng hành cùng con để cô bé lớn lên an yên vượt qua những khó khăn của tuổi dậy thì khi không có mẹ bên cạnh.

Với bé Diệp Thảo, có những tuần anh phải thức trắng nhiều đêm, thậm chí cả tuần, vác con trên vai suốt đêm để bé không quấy khóc. "Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi không biết vì sao mình lại vượt qua được", Khương Lê kể.

2 năm dịch Covid-19, công việc của Khương Lê cũng rơi vào khó khăn, nhưng vì các con, anh đã cố gắng vượt qua để chèo lái con thuyền vốn rất chòng chành ấy. Cho đến nay, con đường mà Khương Lê đi cùng các con vẫn còn nhiều sóng gió, song anh tự cho rằng bản thân là người sống lạc quan, tích cực trong cuộc sống và công việc. Hơn nữa, vì các con, anh chỉ biết tiến về phía trước mà chẳng một lần mảy may dám dừng chân, nhìn lại phía sau, buồn thương hay nuối tiếc quá khứ.

Khi được hỏi về những phút "một mình" hay những lúc nản lòng nhất và động lực để anh bước tiếp, Khương Lê bộc bạch: "Tôi sẽ hy sinh tất cả mọi thứ vì con, bởi tôi yêu và thương con. Còn nản lòng thì không có, bởi từ trước đến nay trong tôi không có từ "tiêu cực".

Nhiều người cho rằng phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ là bình thường, còn đàn ông đơn thân nuôi con nhỏ là anh hùng. Khương Lê đặt câu hỏi: Tại sao phụ nữ đơn thân nuôi được con mà đàn ông lại không nuôi được? Đó là suy nghĩ có phần sai lệch, bởi đàn ông và phụ nữ đều bình đẳng.

"Phụ nữ đã thiệt thòi rất nhiều, từ công việc nhà, bếp núc đến mang nặng đẻ đau, lại phải nuôi con nhỏ vất vả, nên họ phi thường hơn đàn ông. Vậy nên đàn ông nuôi con là trách nhiệm và nghĩa vụ chứ không phải anh hùng. Mặc dù với đàn ông, việc chăm sóc con nhỏ vất vả hơn nhưng nếu cố gắng thì sẽ làm tốt. Quan trọng là đàn ông phải biết hy sinh nhiều hơn, nếu vợ chồng chia tay, ai yêu thương con hơn thì để người đó nuôi, không nên chia rẽ tình cảm của các bé", ông bố đơn thân bày tỏ quan điểm riêng.

Khương Lê cũng xác định rằng, anh sẽ vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa làm bạn của con. Không chỉ làm việc vất vả để một mình nuôi con, chăm sóc con, Khương Lê còn kết nối nhóm hội chứng bệnh down để giúp đỡ các bé mắc hội chứng này như bé Diệp Thảo. Vì đồng cảnh nên anh hiểu nỗi nhọc nhằn của các gia đình có con mắc bệnh, anh muốn các bé không bị thiệt thòi, bị kỳ thị.

Khương Lê cũng gửi lời nhắn: "Các bố/mẹ đơn thân hãy mạnh mẽ và lạc quan sống, sống có mục tiêu. Các gia đình có con bị hội chứng down hãy yêu con nhiều hơn và cố gắng cho các bé cuộc sống bình thường như bao bạn nhỏ khác. Hãy bảo vệ con nếu bị kỳ thị hay đối xử không công bằng!".

