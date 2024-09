Theo Forbes, tính tới ngày 16/9, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có khối tài sản 3,9 tỷ USD, giảm 42 triệu USD (-1,1%) so với cuối tuần trước và chỉ còn xếp thứ 877 trên thế giới.

Tài sản của ông Donald Trump tiếp tục giảm sau khi ứng cử viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng (diễn ra tháng 11 tới) suýt bị ám sát lần hai tại một sân golf phía nam Florida hôm 15/9.

Tài sản của ông Trump đã rớt mạnh sau cuộc tranh luận với bà Kamala Harris hôm 10/9. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đạt trung bình 48% trước tranh luận (so với mức 49% của bà Harris) giảm xuống còn tương ứng 42% và 47%, theo khảo sát của Reuters hôm 12/9.

Hồi giữa tháng 8, tài sản của ông Donald Trump đã giảm mạnh xuống còn 4,9 tỷ USD, qua đó khiến ông Trump rời khỏi top 500 người giàu nhất thế giới do Công ty Trump Media tiếp tục thua lỗ và cổ phiếu giảm mạnh.

Ông Donald Trump. Ảnh: Fox News

Trump Media & Technology Group Corp (Nasdaq: DJT) công bố lỗ trong quý II/2024 với doanh thu thấp, chưa tới 1 triệu USD. Tính từ mức giá đỉnh 79 USD hồi cuối tháng 3, cổ phiếu Trump Media của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm hơn 67% xuống còn hơn 26 USD/cp.

Trước đó, giữa tháng 7, ông Trump có khối tài sản 6,5 tỷ USD và xếp thứ 450 trong danh sách các tỷ phú USD trên phạm vi toàn cầu, theo Forbes.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị loại ra khỏi danh sách 500 tỷ phú hàng đầu thế giới từ đầu tháng 4 do Bloomberg không tính đến tài sản quy từ cổ phiếu Trump Media do mã chứng khoán này tăng giảm quá mạnh kể từ khi niêm yết hồi tháng 3.

Trump Media & Technology Group Corp - doanh nghiệp điều hành mạng xã hội Truth Social do ông Donald Trump sáng lập - đã lỗ gần 16,4 triệu USD trong quý II/2024, so với mức lỗ 22,8 triệu USD cùng kỳ.

Doanh thu của Trump Media giảm 30% so với cùng kỳ xuống 837 nghìn USD.

Theo giải trình, Trump Media lỗ chủ yếu do chi phí pháp lý liên quan đến vụ sáp nhập với công ty vỏ rỗng (SPAC) Digital World Acquisition Corp hồi tháng 3 nhằm đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Bên cạnh đó là các chi phí tư vấn kỹ thuật và bản quyền phần mềm, chủ yếu để tăng cường cho dịch vụ truyền hình mới.

Ông Trump hiện sở hữu 65% cổ phần Trump Media, tương đương 123 triệu cổ phiếu và có giá trị khoảng 3,25 tỷ USD.

Trên thực tế, Trump Media chỉ là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái nhà ông Donald Trump. Cựu tổng thống Mỹ có truyền thống kinh doanh lâu đời và là tỷ phú USD trước khi trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021.

Ông Trump có nhiều tài sản là bất động sản, trong đó có tòa tháp Trump (Trump Tower), 58 tầng ở số 721-725 Fifth Avenue giữa đường 56 và 57 ở Midtown Manhattan, TP New York. Trump Tower được dùng làm trụ sở của The Trump Organization.

Tài sản của ông Trump, theo tính toán của Forbes, cũng biến động mạnh theo những diễn biến chính trị liên quan tới vị cựu tổng thống này.

Hồi tháng 2, tài sản của ông Trump xuống còn 2,6 tỷ USD sau khi ông bị Tòa New York tuyên phạt gần 355 triệu USD với tội cố ý gian lận tài chính suốt một thập kỷ và cấm kinh doanh 3 năm.