{"article":{"id":"2221464","title":"Ông Kim Jong Un muốn quân đội Triều Tiên sẵn sàng đối phó hành động khiêu khích","description":"Chủ tịch Kim Jong Un đã kêu gọi quân đội Triều Tiên sẵn sàng đáp trả trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của đối phương.","contentObject":"<p>Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đến thăm trụ sở lực lượng Không quân Triều Tiên hôm 30/11, <a href=\"https://vietnamnet.vn/kim-jong-un-tag13112248359227326626.html\" target=\"_blank\">Chủ tịch Kim Jong Un</a> đã đưa ra các chỉ đạo chiến lược hoạt động nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực chiến đấu của quân đội. Ông Kim còn xem các phi công điều khiển chiến đấu cơ trình diễn trên không. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-145.jpg?width=768&s=OTFN4ea0sNgF5NJ8cVO5vA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-145.jpg?width=1024&s=9yZ19TQSG4TN-A2jN8Cwhg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-145.jpg?width=0&s=2vLrhSV2zqaqDAROcORnMA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-145.jpg?width=768&s=OTFN4ea0sNgF5NJ8cVO5vA\" alt=\"kim jong un.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-145.jpg?width=260&s=SIUqlskHr8AUL7aBe0-jvA\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Kim Jong Un đến thăm trụ sở lực lượng Không quân Triều Tiên. Ảnh: KCNA</figcaption>

</figure>

<p>“Chủ tịch Kim đánh giá cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các phi công để thực hiện các nhiệm vụ trên không mà không gặp phải trục trặc bất kể những điều kiện bất lợi”, KCNA đưa tin hôm nay (1/12). </p>

<p>Hồi tuần trước, <a href=\"https://vietnamnet.vn/trieu-tien-tag1548231825256166383.html\" target=\"_blank\">Triều Tiên</a> tuyên bố đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên. Theo Bình Nhưỡng, vệ tinh được thiết kế để theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.</p>

<p>Mỹ và các đồng minh đã lên án mạnh mẽ vụ phóng, và cho rằng hành động của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ phóng thêm vệ tinh trong tương lai, và gọi đây là hành động thực hiện quyền tự vệ.</p>

<p>Sau vụ phóng vệ tinh do thám quân sự của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc đã cho đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều, đồng thời tăng cường giám sát khu vực dọc biên giới với Triều Tiên. Đáp trả, Triều Tiên tuyên bố đình chỉ thỏa thuận quân sự đã ký với Hàn Quốc vào năm 2018, và triển khai lực lượng vũ trang mạnh hơn, cũng như điều động vũ khí mới tới khu vực biên giới giáp với Hàn Quốc.</p>

<p>Hôm 30/11, Mỹ tuyên bố áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên liên quan đến vụ phóng vệ tinh do thám.</p>

<p><em>Một số hình ảnh chuyến thăm của ông Kim tới trụ sở lực lượng Không quân Triều Tiên:</em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-2-146.jpg?width=768&s=UDIwdcl-NCFtom24mzPLCQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-2-146.jpg?width=1024&s=vM44P0R3ROa7Nv8X6rOdLA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-2-146.jpg?width=0&s=WbAi3TCz2k2WxqYjcOMhhw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-2-146.jpg?width=768&s=UDIwdcl-NCFtom24mzPLCQ\" alt=\"kim jong un 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-2-146.jpg?width=260&s=ePsoQLFomsFW2ZNmPIp5CA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-1-147.jpg?width=768&s=tEo4JkpRdGO_44M73qXNDg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-1-147.jpg?width=1024&s=Td8NvspggCWCHs5_21Q5ZA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-1-147.jpg?width=0&s=M-7xsEk1tBaqED1tAQZ4Uw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-1-147.jpg?width=768&s=tEo4JkpRdGO_44M73qXNDg\" alt=\"kim jong un 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-1-147.jpg?width=260&s=N9YWNeg7RhGJxO3nMf4ulw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-3-148.jpg?width=768&s=mfIdJWEX_GIVoZd47he5GA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-3-148.jpg?width=1024&s=fLf4y5QrRVQTKt9ejeNF1g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-3-148.jpg?width=0&s=ljdsPRfFPvp8mZ16VleeJQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-3-148.jpg?width=768&s=mfIdJWEX_GIVoZd47he5GA\" alt=\"kim jong un 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-jong-un-3-148.jpg?width=260&s=bW2rlpyedMSbEiVEt5xfvw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

