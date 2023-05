Trong kỳ báo cáo, ngành kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 483 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, tăng 36,8% (trong đó, có 81 vụ việc có dấu hiệu tội phạm do các cơ quan Nhà nước, thanh tra, kiểm toán kiến nghị Viện kiểm sát). Cùng với đó, thực hành quyền công tố, kiểm sát trong giai đoạn truy tố 374 vụ việc tham nhũng, kinh tế với 1.015 bị can, đã giải quyết 307 vụ/806 bị can (đạt tỷ lệ 82,1%); tòa án đã xét xử sơ thẩm 214 vụ/511 bị cáo (đạt tỷ lệ 55,3%). Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thu hồi được hơn 376.000 tỷ đồng; tạm giữ 11.453.610 USD, 10 triệu Yên Nhật, 63.900 Euro, 117 kg vàng, 179.245 m3 gỗ; kê biên 80 bất động sản, 5 ô tô và 4.466.966 cổ phần, cổ phiếu...