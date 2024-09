Ông Trần Văn Tâm (73 tuổi) là nhân vật trong bài viết "Cụ ông suy kiệt do lượm ve chai kiếm sống, không có nổi một đồng đóng viện phí".

Tối ngày 31/7, sau khi bị tai nạn giao thông, ông Tâm được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phúc mạc muộn do thủng loét hành tá tràng, thiếu máu ruột non, tổn thương thận cấp. Nhận định đây là trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ đã phẫu thuật để cứu tính mạng cho ông. Tuy nhiên do thể trạng suy kiệt, ông phải nằm điều trị kéo dài, chi phí tốn kém.

Ông Tâm không có giấy tờ và thân nhân, trước đó thuê trọ sống một mình bằng nghề lượm ve chai.

Bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa cho biết, ông Tâm không có tiền, cũng không có thân nhân hay giấy tờ tùy thân. Mọi chi phí từ khi nhập viện điều trị đều do bệnh viện chủ động lo liệu. Không có bảo hiểm y tế, dự kiến tiền viện phí của ông có thể hơn 100 triệu đồng. Với mong muốn điều trị, chăm sóc tốt hơn cho ông, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã liên hệ đến Báo VietNamNet, hy vọng giúp ông gặp được các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Sau 3 ngày kêu gọi, ông Tâm đã được giúp đủ viện phí, xin ngừng nhận ủng hộ.

Sau 3 ngày kêu gọi (từ 27/8 đến hết 29/8), thông qua VietNamNet bạn đọc đã ủng hộ cho ông Tâm 53.173.510 đồng. Cùng với số tiền do Phòng Công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi được, ông Tâm đã đủ tiền viện phí. Vì vậy, được sự đồng ý của ông Tâm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã gửi đơn xin ngừng nhận ủng hộ để nhường sự giúp đỡ cho những trường hợp khó khăn khác.