Trong một thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm 21/12, ông Trump ca ngợi doanh nhân Burnett, 64 tuổi: "Với sự nghiệp lừng lẫy trong sản xuất truyền hình và kinh doanh, Mark Burnett mang đến sự kết hợp độc đáo giữa sự nhạy bén trong ngoại giao và sự công nhận của quốc tế cho vai trò quan trọng này. Mark sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ ngoại giao, tập trung vào các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm thương mại, cơ hội đầu tư và giao lưu văn hóa".

Ông Burnett (phải) đã giúp ông Trump sản xuất chương trình truyền hình thực tế The Apprentice. Ảnh: NYT

Tổng thống thứ 47 của Mỹ trích dẫn nhiều chương trình truyền hình do ông Burnett sáng tạo và sản xuất bao gồm Survivor, Shark Tank, The Voice và đáng chú ý nhất là chương trình truyền hình thực tế The Apprentice phát sóng từ năm 2004 – 2017, có ông Trump làm người dẫn chương trình. Là cựu chủ tịch của tập đoàn truyền hình MGM Worldwide, ông Burnett từng giành được 13 giải thưởng Emmy danh tiếng.

Theo báo Guardian, việc bổ nhiệm ông Burnett làm đặc phái viên Mỹ ở Anh không cần sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Quyết định được công bố sau khi ông Trump chọn nhà tài trợ lớn cho đảng Cộng hòa của ông và cũng là Chủ tịch Ngân hàng đầu tư Warren Stephens làm đại sứ Mỹ tại Anh.

Những người chỉ trích đánh giá, ngoài ông Burnett, ông Trump gần đây đã lựa chọn nhiều nhân vật “thiếu kinh nghiệm về ngoại giao và chính sách đối ngoại” vào chính quyền sắp nhậm chức của mình. Trong số các quyết định bổ nhiệm gây xôn xao gần đây của vị tổng thống mới đắc cử là việc chọn cựu cầu thủ bóng bầu dục quốc gia Herschel Walker làm đại sứ tại Bahamas, ông thông gia Charles Kushner – bố chồng của con gái lớn Ivanka Trump làm đại sứ tại Pháp.

Ông Walker từng thất bại trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ cách đây 2 năm, trong khi ông Kushner năm 2005 đã thừa nhận phạm phải 18 tội danh gồm đóng góp cho hoạt động tranh cử bất hợp pháp, trốn thuế và can thiệp vào đường dây điện tín. Ông Trump đã ân xá cho ông Kushner vào năm 2020 khi còn giữ chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên.