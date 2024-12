Trong thông cáo công bố tân Đại sứ Mỹ ở Đan Mạch trên mạng xã hội Truth Social hôm 22/12, ông Trump đã nhắc lại mong muốn của bản thân lúc trước về việc nước Mỹ sẽ mua lại và kiểm soát Đảo Greenland từ Đan Mạch.

Ông Donald Trump. Ảnh: Donald Trump/ Mạng xã hội X

“Vì những mục đích an ninh quốc gia và tự do trên toàn thế giới, nước Mỹ cảm thấy quyền sở hữu và kiểm soát Đảo Greenland là điều hoàn toàn cần thiết. Tân Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery sẽ làm một công việc tuyệt vời, khi ông ấy đại diện cho những lợi ích của nước Mỹ”, tờ Bưu điện New York dẫn bài viết của ông Trump.

Tuyên bố trên được Tổng thống đắc cử Mỹ đưa ra trong bối cảnh bản thân ông trước đó cùng ngày cũng nói rằng muốn Mỹ tái kiểm soát kênh đào Panama.

Theo Bưu điện New York, ông Trump hồi tháng 8/2019 từng ám chỉ việc muốn mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch. Ở thời điểm đó, ông Trump tỏ ra rất quan tâm tới Greenland khi lắng nghe các cố vấn thảo luận về tài nguyên, cũng như tầm quan trọng địa chính trị của hòn đảo.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch khi đó là ông Mette Frederiksen đã gọi ý tưởng Mỹ mua lại Greenland, một vùng tự trị thuộc nước này, là “vô lý”.

Ông Trump gây tranh cãi khi tuyên bố muốn Mỹ tái kiểm soát kênh đào Panama Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 22/12 nói rằng, Washington có thể sẽ tìm cách giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama.

Ông Trump nói về khả năng tỷ phú Elon Musk trở thành Tổng thống Mỹ Ông Trump đã phản bác việc đảng Dân chủ gọi tỷ phú Elon Musk là "Tổng thống ngầm" của Mỹ, khẳng định ông Musk không thể trở thành chủ nhân của Nhà Trắng.