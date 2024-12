Theo tờ The Hill, chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hôm 13/12, Tổng thống Mỹ đắc cử Doanld Trump cho rằng "nhiều vụ UAV bí ẩn xuất hiện trên khắp cả nước. Chính phủ Mỹ thực sự không biết hay sao? Tôi không nghĩ vậy! Hãy cho người dân biết, và ngay bây giờ. Nếu không, hãy bắn hạ chúng”.

Tổng thống Mỹ đắc cử Doanld Trump. Ảnh: USA Today

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi có nhiều báo cáo về việc các UAV bí ẩn đã xuất hiện ở New Jersey, New York, Delaware, và Philadelphia.

Hôm 11/12, Lầu Năm Góc cũng đã phủ nhận việc các UAV lạ bay gần những địa điểm quân sự nhạy cảm của Mỹ tại New Jersey liên quan tới nước ngoài.

Trong khi đó, các nghị sĩ ở New Jersey và New York đã gửi thư tới FBI, Bộ An ninh Nội địa, và Cục Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu báo cáo tóm tắt về nguồn gốc các UAV bí ẩn.

"Mặc dù Lầu Năm Góc nhấn mạnh các UAV này không thuộc về quân đội Mỹ, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại cho rằng UAV mang tính thù địch, và có thể đang tiến hành giám sát hoặc thu thập thông tin tình báo trong không phận Mỹ", nghị sĩ bang Texas August Pfluger cho hay.