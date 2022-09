Ông Võ An Đôn bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 28/9, nguồn tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận, đã có biên bản tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ An Đôn.

Theo đó, tối 27/9 ông Võ An Đôn cùng vợ và 3 con có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để bay đi Dubai trên chuyến bay số hiệu EK393 của hãng hàng không Emirates lúc 23h55. Tuy nhiên lực lượng Đồn công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã mời ông Đôn làm việc, thông báo và lập biên bản về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông.

Đồn công an cửa khẩu nêu lý do việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đôn là vì lý do an ninh. "Mọi đề nghị của ông Võ An Đôn liên quan việc tạm hoãn xuất cảnh yêu cầu liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Yên để được giải quyết" - Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết.

Trước sự việc trên, ông Võ An Đô có khoe trên facebook cá nhân về việc gia đình ông sang Mỹ định cư.

Được biết, ông Võ An Đôn, 45 tuổi, quê huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.

Ông Võ An Đôn từng hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Khoảng 5 năm trước, ông bị Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên kỷ luật với hình thức xoá tên ra khỏi đoàn, vì vi phạm nghiêm trọng. Lý do, ông Võ An Đôn đã "lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài; bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật…."

Mặc dù Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên nhiều lần nhắc nhở trực tiếp và trong các cuộc họp, nhưng luật sư Đôn không thừa nhận sai phạm.

Sau đó, ông Võ An Đôn khiếu nại quyết định trên.

Đến tháng 8/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Võ An Đôn; giữ nguyên hình thức kỷ luật “xóa tên khỏi danh sách luật sư” của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đối với ông.

Đồng thời, quyết định thu hồi thẻ luật sư số 5424/LS, do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp cho ông Võ An Đôn ngày 29/10/2010; giao Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên làm thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đã cấp cho ông Đôn.