Mới đây, hình ảnh bầu ống xả của một chiếc xe tải đỏ rực như như bị nung trong lò được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Bầu lọc khí thải trên xe ô tô đỏ rực như bị nung trong lò. (Ảnh: OFFB)

Qua hình ảnh, nhiều người cho rằng nhiệt độ của bầu ống xả ô tô có thể lên tới cả nghìn độ C, nếu vô tình bị rơm rạ quấn vào, rất dễ gây ra cháy xe. Thực tế, trong thời gian qua, đã có rất nhiều trường hợp cháy xe mà nguyên nhân đến từ rơm rạ vướng vào ống xả.

Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Thành Tâm - chủ gara sửa chửa ô tô Thành Tâm cho biết: "Một số nguyên nhân dẫn đến việc ống xả bị nung đỏ đến từ động cơ hoạt động không ổn định do nhiên liệu không đốt hết trong quá trình sinh công, dẫn tới đi xuống cổ xả và gây cháy trong cổ xả hoặc do tắc nghẽn bầu lọc khí thải. Nhưng phổ biến nhất vẫn là do tắc nghẽn bầu lọc khí thải."

Bầu lọc khí thải là bộ phận không thể thiếu trên các mẫu xe ô tô ngày này. Cấu tạo bên trong là bộ lõi lọc khí thải dạng như một tổ ong được làm bằng chất liệu Ceramic, kim loại.

Chiếc lõi này được phủ lên thêm chất xúc tác hóa học thường là một kim loại quý hiếm như Platinum, Rhodium, Palladium… có tác dụng trung hoà khí thải, giảm thiểu lượng khí độc hại mà ô tô thải ra ngoài, đồng thời còn có tác dụng giảm thanh.

Lõi bầu lọc khí thải Catalytic Convert.

"Trong quá trình sử dụng, nếu động cơ hoạt động không ổn định sẽ khiến nhiên liệu dư thừa xả xuống bầu lọc và đốt chạy ngay tại khu vực này. Lâu ngày các tạp chất bẩn và nhiên liệu thừa sẽ bịt kín các lỗ tổ ong đó, dẫn đến tắc bầu lọc. Khi bị tắc, động cơ vẫn sinh công và gây ra áp suất lớn, nhiệt độ tăng cao khiến bầu ống xả trông như bị nung đỏ", anh Tâm nói thêm.

Anh cũng cho biết hiện tượng bầu ống xả khí thải bị nung đỏ như trên không phải là hiếm gặp, thường xảy ra với những mẫu xe kích thước lớn như SUV, xe bán tải, xe tải hoặc xe có dung tích động cơ lớn. Nhưng vì hệ thống khí thải nằm dưới gầm xe nên sẽ khó quan sát hơn đối với xe con.

Nguyên nhân để nhận biết ra bộ lọc khí thải của xe ô tô đang gặp vấn đề là khi xe có dấu hiệu bị ì khó tăng tốc, dễ chết máy, nhiên liệu tiêu thụ nhiều hơn, thậm chí động cơ không thể nổ máy.

Theo vị chủ gara Thành Tâm, cách khắc phục là mang xe đến gara tháo bầu lọc khí thải ra để xử lý bằng hóa chất chuyên dụng. Đây là phương pháp có chi phí rẻ và tiết kiệm cho chủ xe, dao động từ 1,5-2 triệu đồng, có thể cao hơn tùy thuộc vào độ phức tạp của vị trí tháo lắp bộ phận này.

Chi phí thay bộ lọc khí thải cho ô tô không hề rẻ, dao động từ vài chục triệu cho đến cả trăm triệu đồng tùy từng dòng xe.

Nhưng để có thể khắc phục triệt để tận gốc vấn đề này, chủ xe nên thay mới bầu lọc khí thải nhưng chi phí cho việc này sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Với xe phổ thông, giá của bộ bầu lọc khí thải khoảng từ 10-15 triệu đồng, còn xe sang có thể lên tới giá từ vài chục cho đến cả trăm triệu đồng.

Do đó, để tránh tốn kém nhiều chi phí, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm cho rằng việc chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên sẽ giúp người dùng phát hiện sớm các vấn đề của xe, bầu lọc cũng có thời gian sử dụng nên người dùng cần thay thế theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Chỉ có như vậy, chiếc xe mới luôn vận hành một cách ổn định, đồng thời giúp người dùng tránh được nhiều rủi ro gặp phải trong quá trình sử dụng. Nên nhớ hành động cẩu thả trong việc bảo dưỡng xe ô tô là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các vụ cháy xe trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Bạn có góc nhìn nào về vấn đề trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!