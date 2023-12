Park Seo Joon và Han So Hee vừa xuất hiện trong đoạn video đặc biệt để chào độc giả VietNamNet cũng như giới thiệu về nhân vật của mình trong phim Sinh vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature: Season 1 Part 1).

Hai diễn viên cực cuốn hút trong clip chào độc giả VietNamNet.

Phim đưa người xem quay trở lại mùa xuân đầy biến động năm 1945. Câu chuyện hấp dẫn này xoay quanh cuộc chiến chống lại một sinh vật bí ẩn được sinh ra từ lòng tham của con người trong một bối cảnh lịch sử đầy âm mưu.

Trong Sinh vật Gyeongseong, Park Seo Joon vào vai Jang Tae Sang, người đàn ông bị vướng vào một mạng lưới bí ẩn đầy tăm tối. Đối mặt với nhiệm vụ cấp bách là tìm ra người tình mất tích của Ủy viên trước khi hoa anh đào tàn, Tae Sang liên minh với Yoon Chae Ok (Han So Hee thủ vai) và cha cô. Họ cùng nhau bắt tay vào một nhiệm vụ nguy hiểm là thâm nhập vào Bệnh viện Ongseong bí ẩn. Cuộc điều tra đẩy họ vào cuộc đụng độ với các thế lực ẩn sau vẻ hào nhoáng của thành phố.

Tạo hình của Park Seo Joon và Han So Hee trong phim 'Sinh vật Gyeongseong'.



Dàn diễn viên xuất sắc do Park Seo Joon và Han So Hee dẫn đầu, đưa khán giả chìm đắm vào một câu chuyện căng thẳng và đầy kịch tính. Park Seo Joon mô tả loạt phim là sự kết hợp giữa các yếu tố sinh vật căng thẳng và những nhân vật gắn liền với hiện thực khắc nghiệt của thời đại, trong khi Han So Hee nhấn mạnh tựa phim này là sự đa dạng phong phú bắt nguồn từ sự pha trộn giữa thể loại kịch lịch sử và thể loại sinh vật.

Phần đầu của loạt phim ra mắt vào 22/12, Sinh vật Gyeongseong 2 công chiếu vào ngày 5/1/2024 trên Netflix.