Sáng 31/3, rất đông các chủ xe điện 4 bánh vẫn tập trung trước cổng trụ sở UBND Thị xã Cửa Lò để phản đối quy chế quản lý phương tiện xe điện 4 bánh hoạt động kinh doanh, vận chuyển khách du lịch năm 2023.

Lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông Thị xã Cửa Lò đã có mặt để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Trưa cùng ngày, các chủ xe đã ra về.

Vẫn còn 10 học sinh Trường Tiểu học Nghi Thủy (Thị xã Cửa Lò) chưa đến trường.

Bà Uông Thị Mai Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò, cho biết, sáng nay, 10 em học sinh ở các khối 1, 2, 4, 5 vẫn nghỉ học ở nhà.

“Gia đình 10 học sinh đều có xe điện 4 bánh và các em nghỉ không có lý do. Tuy nhiên học sinh đều ở nhà chứ không tập trung ở ủy ban thị xã”, cô Hương cho hay.

“Những ngày qua, chính quyền địa phương thường xuyên vận động phụ huynh cho con đến trường để đảm bảo công tác học tập”, Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy, Nguyễn Thanh Tùng, nói thêm.

Nhiều chủ xe buồn bã đứng 2 bên đường.

Như VietNamNet đã đưa tin, sáng qua (30/3), trên 50 em nghỉ học (hầu hết ở Trường Tiểu học Nghi Thủy), buổi chiều có hơn 30 em tập trung trước cổng Thị ủy & UBND Thị xã Cửa Lò cùng với bố mẹ.

Trưa cùng ngày (31/3), các chủ xe cơ bản đã ra về.

Trước đó, ngày 26/12/2022, UBND Thị xã Cửa Lò đã ban hành phương án quản lý, hoạt động kinh doanh đối với xe điện 4 bánh. Theo đó, với hạ tầng giao thông hiện có, thị xã chỉ cho phép bố trí tối đa 300 xe điện (cắt giảm 258 xe so với con số hiện tại 558).

Đến ngày 30/12/2022, UBND Thị xã Cửa Lò đã có quyết định về quy chế quản lý phương tiện xe điện 4 bánh hoạt động kinh doanh, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã năm 2023, cùng các quy định thi hành.

Người dân vẫn không đồng tình và tiếp tục đưa ra những kiến nghị hy vọng chính quyền có giải pháp khác thuyết phục hơn. Đơn cử, người dân đề nghị UBND thị xã xem xét việc duy trì 558 xe cho chạy ngày chẵn, lẻ hơn là 300 xe chạy 1 ngày.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, ông Hoàng Văn Phúc, cho biết thêm, việc thị xã triển khai đề án hoàn toàn đúng đắn. Đối với các xe điện cũ, nếu đủ điều kiện sẽ được các cơ quan có thẩm quyền đăng ký, đăng kiểm để hoạt động .

“Vào 15h hôm nay, bà Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Thị ủy Cửa Lò, sẽ đối thoại trực tiếp với các chủ xe”, ông Phúc thông tin.

Việt Hòa