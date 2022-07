'Sự hi sinh của các chị là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng'

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Trong không khí thiêng liêng, xúc động Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 54 năm Ngày chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 54 năm Ngày hy sinh của 10 nữ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khoẻ và những tình cảm tri ân sâu sắc nhất.

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cõi thiêng Đồng Lộc”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã có biết bao dấu tích chiến công hiển hách; nhiều tên đất, tên người đã đi vào huyền thoại, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Ngã ba Đồng Lộc - địa danh nằm trên các hành lang giao thông nối liền Bắc - Nam, Đông - Tây, là điểm trung chuyển cho chiến trường Miền Nam và nước bạn Lào. Do có vị trí địa lý trọng yếu , Ngã ba Đồng Lộc trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ.

Hàng nghìn người dân tập trung về tại Ngã ba Đồng Lộc để theo dõi chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc"

Với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, trong mưa bom, bão đạn, quân và dân Hà Tĩnh đã ngày đêm bám trụ, chiến đấu kiên cường, bảo đảm thông đường cho xe, hàng hoá, vũ khí và các lực lượng chi viện cho tiền tuyến Miền Nam. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân đã có biết bao người con thân yêu của dân tộc ngã xuống và mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này, trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Sự hi sinh của các chị là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

“Cõi thiêng Đồng Lộc” là hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), 54 năm Chiến thắng Đồng Lộc gắn với tưởng niệm 54 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sỹ TNXP (24/7/1968 - 24/7/2022)

Những chiến công của quân và dân ta trên chiến trường Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến thắng của độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; của đường lối chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại của Đảng ta.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, cuộc sống mới đã hồi sinh trên chiến trường ác liệt năm xưa, và những tấm gương quên mình vì Tổ quốc, mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người dân theo dõi chương trình tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta thường xuyên quan tâm chăm lo làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách đối với người có công; đầu tư tôn tạo, xây dựng phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng. Được sự quan tâm của Trung ương và giúp đỡ của đồng bào cả nước, tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư xây dựng Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc ngày càng khang trang, trở thành Di tích quốc gia đặc biệt để ghi công sự hy sinh anh dũng của đồng bào, đồng chí và lực lượng Thanh niên Xung phong toàn quốc. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành địa chỉ đỏ thiêng liêng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Hà Tĩnh luôn chăm lo thực hiện tốt các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Tôi đánh giá cao trong hai năm 2021, 2022, giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng gần 50 nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh trú bão lũ; gần 3.500 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đây là những việc làm hết sức có ý nghĩa, nhân văn cần tiếp tục phát huy.

Lực lượng công an được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự tại chương trình

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước, trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược thành ý chí, sức mạnh đoàn kết và sáng tạo trong xây dựng, kiến thiết quê hương. Kinh tế tăng trưởng khá cao và chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh có nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả nổi bật; văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường. Hà Tĩnh đã và đang trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Những kết quả nổi bật đó đang tạo đà vững chắc cho bước phát triển mới của Hà Tĩnh trong những năm tiếp theo.

Trên mảnh đất bom cày đạn xới năm xưa, giờ đây đang là một Đồng Lộc đổi mới, một Hà Tĩnh khởi sắc, chuyển mình phát triển mạnh mẽ, vững bước đi lên cùng đất nước. Đây chính là sự tri ân có ý nghĩa thiết thực nhất đối với công ơn to lớn của các thế hệ cha anh.

Tôi đề nghị Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống văn hóa, anh hùng và cách mạng của quê hương; khơi dậy ý chí, khát vọng của con người Hà Tĩnh; tiếp tục viết nên những kỳ tích Núi Hồng - Sông La trong thời kỳ mới, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, Hà Tĩnh phải tiếp tục quan tâm, thực hiện thật tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình có công với cách mạng.

Tôi tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, với niềm tự hào về Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vững bước đi lên với niềm tin, quyết tâm và giành nhiều thắng lợi mới; xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Một lần nữa xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, anh linh của 10 nữ Thanh niên Xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Xin kính chúc đồng bào, đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh