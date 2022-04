Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa các vị đại biểu khách mời!

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hôm nay, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ bảy - kỳ họp chuyên đề để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng chào mừng sự tham dự của các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu khách mời, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí theo dõi tại kỳ họp.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đang nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đề ra. Trong bối cảnh cả nước đang từng bước khắc phục khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, đồng lòng, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh, chúng ta đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những tháng đầu năm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quý I năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Quảng Nam đã chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID- 19” từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đang dần phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao so với bình quân chung của cả nước, ước tính tăng 11,24%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tính đến ngày 31/3/2022) đạt 8.954 tỷ đồng, đạt 38% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ, dẫn đầu các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; trong đó, thu nội địa 6.265 tỷ đồng, đạt 35% dự toán năm và tăng 2% so với cùng kỳ.

Những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm là rất quan trọng, tạo tiền đề, động lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời!

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 17 báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó, có các đề án có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh – xã hội của tỉnh trong giai đoạn đến như: Cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu giai đoạn 2022 - 2025; Hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội; Quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Đầu tư tu bổ di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn 2022-2026; Mức chi tập huấn, bồi dưỡng để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; Mức bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản; sửa đổi, bổ sung quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố… Ngoài ra, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời!

Các nội dung trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X đã được UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, cải tiến quy trình, thủ tục, gửi tài liệu đúng thời hạn quy định; được các Ban của HĐND tỉnh tham gia góp ý hoàn chỉnh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành thẩm tra chặt chẽ. Tài liệu kỳ họp được đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh để các vị đại biểu có nhiều thời gian tham gia nghiên cứu.

Kỳ họp lần này được tổ chức trong một ngày với khối lượng tài liệu nhiều, nội dung rất quan trọng, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tiễn để HĐND tỉnh quyết nghị các cơ chế, chính sách đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!