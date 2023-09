Guinness World Records là loạt sách được phát hành thường niên, ghi lại những kỷ lục phi thường về con người và thiên nhiên, trở thành hiện tượng xuất bản toàn cầu kể từ lần đầu ra mắt năm 1955.

Đến nay, tác phẩm đã có mặt ở 100 quốc gia trên thế giới và được dịch sang hơn 22 ngôn ngữ với 143 triệu bản in, trở thành một trong những loạt sách có bản quyền bán chạy nhất thế giới.

Sách 'Guinness World Records 2024'.

Trải qua một năm nhiều khó khăn về kinh tế, môi trường, văn hóa, đối diện với không ít những mất mát đã tạo nên động lực khiến con người thay đổi, phá bỏ những giới hạn, tạo ra những điều phi thường. Guinness World Records 2024 đã ghi lại những điều này, giới thiệu đến độc giả những thành tựu truyền cảm hứng, đáng kinh ngạc trong năm qua.

Năm nay, BTC Kỷ lục Guinness thế giới đã nhận hơn 36.000 đơn tham dự từ khắp nơi trên thế giới để chọn lọc lại thành 7416 kỷ lục được ghi nhận hợp lệ trong sách.

Với chủ đề Hành tinh xanh (The blue planet), ấn bản dài 256 trang năm nay có những chuyên mục mới như: History (Lịch sử), 3D Explainers (Mục tranh minh hoạ 3D), Sports (Thể thao), Bonus content (Mục mở rộng), Gaming, Young achievers (Những người phá kỷ lục trẻ tuổi), The blue planet (Hành tinh xanh). Trang bìa của quyển sách do họa sĩ Rod Hunt thể hiện, nằm trong bộ sưu tập liên kết với ba ấn bản trước đó.

Trong đó, History (Lịch sử) là hành trình khám phá lịch sử hơn 2000 năm với nhiều câu chuyện thú vị về người Ai Cập, hải tặc, hiệp sĩ, ma cà rồng, linh hồn. 3D Explainers (Mục tranh minh hoạ 3D) là những tranh minh họa 3D cắt lớp giúp người đọc hình dung rõ cấu tạo bên trong đầu của bạch tuộc, hoặc quá trình đoàn làm phim Jurassic Park đã tạo dựng những chú khủng long để đưa lên màn ảnh diễn ra như thế nào.

Sports (Thể thao) gồm 30 trang giới thiệu đến người đọc những thành tích mới trong thể thao năm qua. Gaming là tuyển tập các thành tích chơi trò chơi, gồm các kỷ lục như: Số lượng chó được người chơi vuốt ve trong game, thành phố lớn nhất trong game Minecraft, số lượng người chơi nhiều nhất trong một trận game trực tuyến...

Young achievers (Những người phá kỷ lục trẻ tuổi) giới thiệu những tài năng trẻ dưới 16 tuổi đã tạo ra ảnh hưởng lớn trên thế giới. Bonus content (Mục mở rộng) giúp người đọc có thể xem thêm những video mở rộng nội dung thông qua các mã QR trong sách. The blue planet (Hành tinh xanh) đưa độc giả vào một cuộc phiêu lưu dưới nước để tìm hiểu từ các sinh vật biển đến cướp biển.

Thanh Phi