Phát hiện chiến dịch tấn công mạng mới nhằm vào Việt Nam

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa phát cảnh báo về các chiến dịch tấn công mới của nhóm ‘Mustang Panda’ nhằm vào Việt Nam.

Tấn công có chủ đích APT là một trong những xu hướng tấn công nổi bật trong năm 2024 và các năm tới. Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trong quá trình giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, thời gian gần đây Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia – NCSC thuộc Cục đã phát hiện và ghi nhận các hành vi tấn công trái phép của nhóm 'Mustang Panda' trong các chiến dịch nhằm vào tổ chức tại Việt Nam.

‘Mustang Panda’ được biết đến là một trong những nhóm tấn công APT đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công có chủ đích vào các cơ quan, tổ chức ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Chiến dịch tấn công mới của nhóm ‘Mustang Panda’ sử dụng những ‘mồi nhử’ xoay quanh lĩnh vực giáo dục và thuế, áp dụng nhiều góc tiếp cận, và lợi dụng các công cụ như ‘forfiles.exe’ để thực thi file độc hại được lưu ở máy chủ C&C. Mục tiêu mà nhóm hướng tới là các tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức giáo dục…

Phân tích của các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, hai chiến dịch tấn công của nhóm ‘Mustang Panda’ được ghi nhận trong các tháng 4 và 5 nhằm vào tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam đã sử dụng file văn bản có nội dung liên quan tới cơ quan thuế và tổ chức giáo dục.

Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin các bộ, ngành, địa phương; Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và nền tảng số cùng các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý có khả năng bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch tấn công do nhóm ‘Mustang Panda’ thực hiện.

Tốc độ Internet di động tăng trong tháng 5

Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet i-Speed do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phát triển vừa cập nhật các số liệu mới nhất về tình hình chất lượng Internet tại Việt Nam trong tháng 5.

Tốc độ Internet di động tại Việt Nam tháng 5/2024.

Theo đó, tốc độ Internet tải xuống (download) băng rộng di động tại Việt Nam trong tháng 5 đạt trung bình 42.11 Mbps, tăng nhẹ so với hồi tháng 4 (41.58 Mbps).

Tốc độ Internet tải lên (upload) băng rộng di động trung bình đạt 19 Mbps, cao hơn tháng 4 (18.28 Mbps).

Với băng rộng cố định, tốc độ Internet tải xuống trung bình trên cả nước trong tháng 5 là 100.96 Mbps, giảm so với tháng 4 (106.43 Mbps). Tốc độ tải lên trung bình tháng 5 là 102.39 Mbps, giảm nhẹ so với tháng 4 (103.28 Mbps).

Kể từ tháng 4/2024 vừa qua, Bộ TT&TT đã tiến hành công bố công khai chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam.

Kết quả ghi nhận trong tháng 5 cho thấy, VNPT tiếp tục là nhà mạng dẫn đầu về tốc độ Internet di động tải xuống (45.82 Mbps). Viettel đứng ở vị trí thứ 2, 2 vị trí tiếp theo thuộc về các nhà mạng di động MobiFone và Vietnamobile.

Ở mảng băng rộng cố định, số liệu thống kê trong tháng 5 cho thấy CMC Telecom đang dẫn đầu. Các vị trí tiếp theo lần lượt là VNPT, Viettel, FPT Telecom, SCTV, Netnam và SPT.

Cảnh báo chiêu lừa cho vay tiền qua iCloud

Cổng không gian mạng quốc gia, do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vận hành, vừa có cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua iCloud làm rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Cục An toàn thông tin cảnh báo về sự nở rộ trở lại của thủ đoạn lừa đảo cho vay tiền qua iCloud gây rò rỉ dữ liệu cá nhân. Ảnh: NCSC

Theo cảnh báo, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho hay, trong thời gian qua, bên cạnh việc vay tiền qua các ứng dụng, dịch vụ cho vay tiền qua iCloud cũng ngày càng nở rộ.

Không ít người trẻ đã chọn vay tiền qua iCloud vì tin vào những ưu điểm mà bên cho vay quảng cáo như: thủ tục đăng ký vay dễ dàng, không phải thế chấp tài sản, không cần người bảo lãnh, xét duyệt và giải ngân nhanh chóng…

Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thông tin khuyến cáo, ngoài nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu cá nhân bởi chiêu lừa đảo cho vay iCloud, người dân chọn dùng hình thức vay tiền này còn phải đối mặt với nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản iCloud.

Để phòng tránh ‘bẫy lừa đảo’, đồng thời bảo vệ thông tin dữ liệu của bản thân, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến nghị người dân cần 'nói không' với dịch vay tiền qua mạng nói chung và vay tiền qua iCloud nói riêng.

Người dân cũng cần lưu ý để không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho các đối tượng dưới mọi hình thức; Lựa chọn các tổ chức tài chính, ngân hàng uy tín để thực hiện vay tiền, không tìm đến các dịch vụ trên mạng xã hội.

Thiết bị 5G của Viettel đạt chứng nhận quốc gia

Ngày 20/6, Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) tổ chức lễ trao Chứng nhận hợp quy thiết bị trạm gốc 5G 8T8R và 32T32R cho Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel.

Phát biểu tại lễ trao giấy chứng nhận, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), cho biết lễ trao Giấy chứng nhận hợp quy thiết bị trạm gốc 5G cho Viettel High Tech là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ viễn thông của quốc gia, khẳng định sự trưởng thành và khả năng sáng tạo của ngành viễn thông, đồng thời, thúc đẩy quá trình thương mại hóa 5G tại Việt Nam.

Việc nhận giấy chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm trạm vô tuyến 5G cấu hình 8T8R và 32T32R khẳng định năng lực nghiên cứu và sản xuất của Viettel trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao.

Viettel hiện có khả năng cung cấp đầy đủ bộ giải pháp cho mạng 5G từ mạng lõi, mạng truyền dẫn và mạng truy nhập vô tuyến là trạm gốc 5G. Trạm gốc 5G có vị trí quan trọng trong cấu trúc hạ tầng mạng viễn thông, được Viettel High Tech làm chủ toàn bộ phần cứng và phần mềm, toàn trình từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất.

Hiện Viettel High Tech đã triển khai hơn 300 trạm gNodeB 8T8R và 10 trạm gNodeB 32T32R tại 4 tỉnh là Hà Nam, Hà Nội, Đà Nẵng, Ninh Thuận. Các trạm hoạt động ổn định, đảm bảo thông suốt mạng lưới.