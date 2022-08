Ngày 4/8, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) đã bàn giao 14 xe ben (loại 16 tấn) chở hàng vượt tải trọng cho Đội CSGT - trật tự Công an huyện Hóc Môn lập biên bản xử phạt theo thẩm quyền.

1 trong 14 xe ben chở quá tải bị CSGT chặn bắt

Theo đó, hơn 5h sáng 3/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát, khi đến gần giao lộ Quốc lộ 22 - Bà Triệu, Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Đội CSGT An Sương phát hiện một số xe ben có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải. Những xe này đang tìm cách né tránh việc kiểm soát của cơ quan chức năng nên dừng, đỗ trong đường Song hành Quốc lộ 22.

Khi CSGT có mặt trên đường Song hành này thì thấy có đến 14 xe tải ben (loại 16 tấn) đang dừng, đỗ nối đuôi nhau.

Lực lượng chức năng tiến hành cân tải trọng và đo chiều cao xếp hàng hóa để làm căn cứ xử phạt. Kết quả, 14 xe đều chở hàng vượt quá chiều cao; trong đó có 7 xe chở hàng vượt chiều cao xếp hàng gấp đôi.

Tất cả 14 xe ben đều chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép

CSGT niêm phong phương tiện

Bên cạnh đó, đường Song hành Quốc lộ 22 có biển báo giới hạn trọng tải toàn bộ xe không quá 5 tấn nên cả 14 xe ben này đều vi phạm hành vi “điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của đường trên 50%”.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tất cả các xe ben chở đất này đều lấy đất ở Công trình Phú Đông Sky tại số 42 Đào Trinh Nhất, xã An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo lộ trình, đoàn xe này sẽ di chuyển về xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để đổ đất san lấp công trình.

Trong quá trình di chuyển, chủ các xe trên đều cho người “cảnh giới” đi trước nắm tình hình. Khi phát hiện có CSGT tuần tra trên đường Nguyễn Văn Bứa - Ngã Ba Giồng thì liền thông báo tài xế.

Đoàn 14 xe ben vội chạy vào đường Song hành Quốc lộ 22 chờ cho đến khi thấy “thông đường” thì mới tiếp theo lộ trình đã định. Tuy nhiên, sau đó đã bị CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt.