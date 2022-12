Phát hiện hơn 2.000 chai rượu nhập lậu trên ô tô tải giả 'xe chở thư báo'

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đang lập hồ sơ xử lý vụ vận chuyển rượu “ngoại” không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển bằng ô tô tải gắn biển xe thư báo.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp

Trước đó, vào lúc 0h30 cùng ngày, tại Km 635, Quốc lộ 1A, địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tổ công tác Phòng PC03 Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT, Đội QLTT số 7 (Cục QLTT Quảng Bình) đã tiến hành đón dừng xe ô tô BKS 29C-235.98 do ông Đặng Xuân Giang (SN 1984, trú tại xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 2.094 chai rượu có nhãn mác nước ngoài, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Chiếc xe tải giả xe thư báo để vận chuyển rượu. Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp

Thời điểm kiểm tra, ông Giang không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá nói trên.

Hiện Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.