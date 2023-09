Chiều 20/9, Công an quận Thanh Khê (Công an TP Đà Nẵng) kiểm tra ngôi nhà ở tổ 15, phường An Khê. Tại đây, công an phát hiện hơn 1.500 chiếc bánh trung thu không có tem, nhãn, không có địa chỉ sản xuất.

Đáng chú ý, số bánh trung thu này được phát hiện ngày 20/9, tuy nhiên trên bao bì bánh in ngày sản xuất là 24/9.

Công an kiểm tra lô hàng bánh trung thu

Qua làm việc, chủ lô hàng là chị D.T.H (25 tuổi) không xuất trình hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số bánh trên. Cơ sở này cũng không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy công bố chất lượng sản phẩm.

Trên bao bì bánh trung thu in ngày sản xuất trước thời điểm hiện tại

Chị H. khai nhận, lô hàng bánh trung thu này được vận chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng, sau đó sẽ được phân phối lại cho các đơn vị khác để đóng hộp và dán nhãn “phù phép” thành bánh trung thu có thương hiệu, bán ra thị trường.

Công an quận Thanh Khê đã lập biên bản, niêm phong và tịch thu toàn bộ lô hàng này để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.