Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng cùng 32 tuổi, quê Tiền Giang, về tội “Tàng trữ vật liệu nổ”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND quận Gò Vấp phê chuẩn.

Tang vật chứa trong căn nhà. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp phát hiện ngôi nhà ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp, nghi vấn có tàng trữ nguyên liệu sản xuất pháo nổ nên tiến hành theo dõi và kiểm tra.

Tại căn nhà, công an phát hiện có gần 500kg hoá chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ, gần 100m dây cháy chậm, gần 900kg vỏ nhựa hình quả banh các loại nhiều màu sắc, gần 1 tấn ống giấy hình trụ bằng carton các loại, 11 thùng giấy màu đỏ với kích thước khác nhau… nghi vấn là nguyên liệu để sản xuất pháo nổ.

Toàn bộ số hàng hoá trên đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, công an còn phát hiện 275 đơn hàng đã đóng gói sẵn chuẩn bị gửi đến khách hàng ở nhiều địa phương trên cả nước và nhiều tài liệu, máy móc có liên quan.

Công an bắt giữ 2 thanh niên tại ngôi nhà, là chủ của số hàng hoá bị thu giữ. 2 người này khai báo, thuê ngôi nhà để chứa số hàng trên.

2 người thừa nhận, nắm bắt nhu cầu của nhiều người muốn chơi pháo vào dịp Tết, nên tìm mua các nguyên liệu trên mạng và rao bán lại cho khách để hưởng chênh lệch.

Đặc biệt, trong nhiều sản phẩm được rao bán thì ngoài các vỏ banh nhựa, lõi giấy, giấy đỏ thì còn có cả các loại hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ như: bột nhôm đen (hay còn gọi là nhũ đen), bột K3 (KClO3), lưu huỳnh (bột vàng), bột Na (Natri)…

Các chất này nếu được pha trộn theo công thức và tỷ lệ sẽ tạo ra thuốc nổ đen (một loại vật liệu nổ công nghiệp), nếu không đăng ký giấy phép theo quy định và được quản lý chặt chẽ về an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động sẽ rất nguy hiểm cho xã hội.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã khởi tố 2 người và đang tiếp tục mở rộng điều tra.