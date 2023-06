Chị M. có tiền sử điều trị viêm tụy cấp không rõ nguyên nhân cách đây hơn 1 năm. Đợt này, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, sốt vàng da, đã khám tại cơ sở y tế địa phương, chẩn đoán bệnh lý tắc mật do sỏi đoạn thấp ống mật chủ.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) điều trị. Kết quả thăm khám, xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng và tắc mật. Kết quả chụp CT ổ bụng ghi nhận giãn đường mật trong và ngoài gan nghi do sỏi đoạn thấp ống mật chủ.

Quá trình can thiệp nội soi lấy sỏi ống mật chủ, khi vào tá tràng, các bác sĩ quan sát thấy nhú Vater kích thước lớn bề mặt sùi và thực hiện chụp đường mật trên máy tăng sáng C-arm. Kết quả đường mật giãn và không có sỏi. Bệnh nhân được đặt stent dẫn lưu, sinh thiết nhú Vater, kết quả sinh thiết xác định u ống tuyến loạn sản độ cao.

Điều trị ung thư ống tiêu hóa ở giai đoạn sớm bằng phương pháp nội soi cắt hớt niêm mạc. Ảnh: BVCC

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, đỡ đau bụng, hết nhiễm trùng, hết tắc mật. Một tháng sau can thiệp, bệnh nhân được các bác sĩ tư vấn can thiệp cắt u bóng Vater.

Ngày thứ 5 sau phẫu thuật, bệnh nhân không có biến chứng, sức khỏe ổn định. Kết quả giải phẫu bệnh sau can thiệp là ung thư biểu mô tuyến bóng Vater, diện cắt không còn u (tổn thương được cắt bỏ hoàn toàn). Bệnh nhân được xuất viện, tình trạng ổn định và hẹn tái khái định kỳ.

Ung thư bóng Vater là một loại ung thư của một bộ phận tiêu hóa tương đối hiếm gặp, chiếm khoảng 0,2% trong tất cả các loại ung thư đường tiêu hóa và 6% khối u thuộc tá tụy. Bóng Vater nằm ở đoạn đầu tiên của ruột non. Trong hầu hết các trường hợp, dịch mật và dịch tụy (2 chất góp phần quan trọng vào quá trình tiêu hóa thức ăn của cơ thể con người) đổ vào tá tràng qua bóng Vater.

Khi bóng Vater bị bít tắc do tổ chức ung thư, dịch mật và dịch tụy không đổ vào ruột non được, ảnh hưởng xấu đến quá trình tiêu hóa thức ăn, làm cho bệnh nhân bị khó tiêu, chán ăn, gầy sút, tắc mật, nhiễm trùng đường mật, viêm tụy cấp… Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Là bệnh lý hiếm gặp và dễ chẩn đoán nhầm do có những triệu chứng giống với các bệnh sỏi mật hay dạ dày.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường của cơ thể như đau bụng, chán ăn, mệt mỏi, rối loạn đại tiện, sút cân và vàng da tăng dần… nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý đường tiêu hóa.