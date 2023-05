Lai Châu:

Gần 500kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối được đem đi tiêu hủy. Ảnh: Công an Lai Châu

Trước đó, thực hiện kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, vào hồi 23 giờ, ngày 5.5, tại địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an thị trấn Tân Uyên tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô BKS: 27C-046.34 và phát hiện 430kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Vũ Văn Giới (SN 1981, có địa chỉ tại Thị Trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) đã không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của 5 bao tải mỡ động vật đã bốc mùi khó chịu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua công tác đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã thu gom sản phẩm động vật thải loại của các cá nhân, cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn và khu vực lân cận, sau đó bán lại để kiếm lời.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Vũ Văn Giới. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Lai Châu cũng khuyến cáo người dân hãy lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe và tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Theo Lao động online