Làm thủ tục thông quan cho người dân tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ. (Ảnh: Đức Duẩn)

Xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh

BĐBP Lai Châu phụ trách địa bàn 4 huyện với 22 xã và 211 bản giáp biên giới. Đây là khu vực kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Xác định vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (Nghị quyết số 33), những năm qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bất kể ngày hay đêm, trời mưa hay nắng, hình ảnh những người lính quân hàm xanh đều có mặt ở từng thôn, bản, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới.

Bằng các hình thức tuyên truyền, kết hợp lồng ghép các buổi họp thôn, bản..., các đơn vị BĐBP Lai Châu đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 1.349 buổi với 61.921 lượt người nghe. Đồng thời, xây dựng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, thông tin trên các cụm loa truyền thanh xã biên giới mỗi tuần 1 số; tổ chức thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam, tổ chức “Tiết học vùng biên” cho hàng ngàn lượt học sinh trên địa bàn biên giới.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, BĐBP Lai Châu đã tổ chức 23 hội nghị quán triệt, học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 88 của Quân uỷ Trung ương, và các chương trình, kế hoạch hành động Tỉnh uỷ, Đảng uỷ BĐBP và Bộ Tư lệnh BĐBP…; chủ trì, phối hợp tuyên truyền cho nhân dân ở khu vực biên giới về Chiến lược bảo vệ quốc gia được 78 buổi với 8460 lượt người dự nghe. Qua đó, nhận thức của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới ngày càng được nâng lên, tích cực tham gia, phối hợp cùng BĐBP bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc giới.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, BĐBP Lai Châu thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân khu vực biên giới, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.

Trong 5 năm qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã lựa chọn hàng chục cán bộ Biên phòng ưu tú tăng cường xuống địa phương tham gia cấp uỷ ở các huyện, xã biên giới, đồng thời thành lập các tổ công tác tại các địa phương.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính uỷ BĐBP Lai Châu cho biết: Hiện tại, BĐBP tỉnh Lai Châu có 4 đồng chí là đồn trưởng, chính trị viên các đồn biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tại 4 huyện biên giới, 20 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới giữ chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy xã. Ngoài ra, các đồn biên phòng đã giới thiệu 107 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản; phân công 294 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 1.657 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Sau thời gian triển khai, đội ngũ cán bộ tăng cường về địa phương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu tốt công tác tuyên truyền, góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến bản không ngừng được củng cố, kiện toàn chất lượng.

Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với thực hiện các nội dung của Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, những năm qua, BĐBP Lai Châu đã than mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giao đất, giao rừng tạo điều kiện cho nhân dân định canh, định cư sinh sống ổn định, lâu dài ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu tuần tra biên giới, bảo vệ cột mốc. (Ảnh: Đức Duẩn)

Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ biên giới vững chắc

Với vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm quy chế quản lý biên giới; triển khai các tổ, chốt đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19....

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, BĐBP Lai Châu đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức các lực lượng tuần tra, quản lý và bảo vệ biên giới; thực hiện tốt phương châm “Bảo vệ biên giới là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân”; mỗi người dân là một “cột mốc sống”, là “tai, mắt”, chính vì thế đã phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

5 năm qua, các đơn vị BĐBP Lai Châu đã chủ trì tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới được 2.981 lần với 16.922 lượt cán bộ, chiến sĩ và 5.338 lượt dân quân tham gia. Ngoài ra, toàn tỉnh có 88 tổ với 650 thành viên đăng ký tham gia tự quản 241.135km đường biên giới, 77 mốc quốc giới và 2 công trình biên giới.

Với chức năng là lực lượng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, BĐBP Lai Châu đã chủ trì bắt giữ, khởi tố 152 vụ với 190 đối tượng về hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý; phát hiện, xử lý 76 vụ với 169 đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản, vi phạm quy chế biên giới, xuất, nhập cảnh trai phép …

Đặc biệt, các đơn vị Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập được 203 tổ với 1229 thành viên tham gia tự quản an ninh trật tự tại thôn, bản; có 4 huyện biên giới, trong đó có 22 xã biên giới cùng 211 thôn, bản, tổ dân phố với 18.141 hộ gia đình giáp biên giới kí cam kết thực hiện.

Chính vì thế, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong những năm qua trên địa bàn biên giới do BĐBP Lai Châu phụ trách luôn được giữ vững và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn 22 xã biên giới luôn được bảo đảm.

Trúc Lâm