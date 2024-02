Ám ảnh cháy nhà vào ban đêm, rạng sáng

Khoảng 3h47 ngày 17/2, cháy xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 623 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 15, quận 10, TP.HCM). Lực lượng chức năng cùng với người dân sử dụng bình chữa cháy dập lửa.

Bảy người bên trong căn nhà được hướng dẫn thoát khỏi đám cháy an toàn. Tuy nhiên, đám cháy phát triển lớn trên phần gác nhà số 623/20/19 và nhanh chóng lan sang nhà liền kề số 623/20/21.

Sau hơn 30 phút có mặt, lực lượng PCCC&CNCH đã khống chế đám cháy, ngăn lan rộng sang nhà dân liền kề.

Hiện trường vụ cháy nhà làm 4 người tử vong ở quận 10, TP.HCM.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM, ước tính tổng diện tích cháy khoảng 101m2 (gồm nhà dân 623/20/21- 50m2), tầng 1 nhà dân số 623/20/19- 51m2).

Vụ cháy đã khiến 4 người thiệt mạng, gồm ông L.H.D. (56 tuổi), bà L.T.H.T. (47 tuổi, em ông D.), bà N.T.H.X. (46 tuổi, em dâu ông D.) và ông T.Q.C. (38 tuổi, bạn của em bà T.).

Cả 4 người này đều sống chung trong một nhà. Thời điểm cháy, một số người được hướng dẫn thoát ra từ trên lầu, 4 người này kẹt lại bên trong nên tử vong.

Ngôi nhà khoảng 50m2 bị thiêu rụi, bên trong phát hiện thi thể 3 mẹ con. Ảnh: CTV

Trước đó khoảng 2 tuần, rạng sáng ngày 1/2, Công an huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở xã Cổ Am. Sau đó, đơn vị đã điều 2 xe phòng cháy chữa cháy và xin chi viện từ Công an huyện Tiên Lãng đến hiện trường dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên dữ dội, phủ kín ngôi nhà cấp 4, có diện tích khoảng 50m2. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phá cửa để tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, 3 người trong ngôi nhà đã thiệt mạng.

Các nạn nhân thiệt mạng được xác định là 3 mẹ con gồm chị P.T.X (43 tuổi, thường trú ở Thanh Hoá), con trai N.H.Đ (8 tuổi) và con gái P.N.D (6 tuổi). Con gái lớn của chị X là N.P.T.T (16 tuổi) đã may mắn tự thoát ra ngoài.

Vụ cháy khác vào ban đêm khiến 3 mẹ con tử vong, khoảng 23h30 ngày 29/1, một vụ cháy nhà dân tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Thời điểm trên, anh L.N.T. (chủ nhà) phát hiện ra cháy ở tầng 1 nên dùng bình chữa cháy để dập nhưng bất thành. Lúc này, anh T. hoảng loạn, chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm mà quên không gọi vợ con thoát ra ngoài.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy khiến 3 mẹ con tử vong (Ảnh PCCC)

Đến 23h45, khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà. Đám cháy được khống chế sau đó.

Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong tại tầng 2 (có lối thoát ra ban công phía trước). Nạn nhân được xác định là chị T.T.L. (40 tuổi, vợ anh T.); hai con của chị L. là L.T.N.S. (11 tuổi) và L.T.N. Th. (6 tuổi).

Ngày 15/1, tại ngôi nhà số 4 Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đã xảy ra cháy vào lúc rạng sáng. Bốn người trong gia đình đã thiệt mạng, chỉ duy nhất một người thoát ra được bên ngoài.

Tắt các thiết bị điện không cần thiết để đảm bảo an toàn

Theo chuyên gia về phòng cháy chữa cháy, những vụ cháy vào thời điểm đêm khuya đến rạng sáng rất nguy hiểm bởi người dân đang trong giấc ngủ say, khi phát hiện ra cháy thì đã muộn. Phần lớn các vụ cháy có nguyên nhân từ chập các thiết bị điện. Đây là nhóm nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan của người dân trong sinh hoạt.

Vị chuyên gia dẫn chứng, các thiết bị điện đã cũ nếu bật từ tối đến đêm sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Các thiết bị như pin máy tính xách tay, pin điện thoại... được người dân sạc qua đêm nhưng sử dụng các loại sạc, dây sạc kém chất lượng cũng có thể sinh ra chập, cháy.

Bên trong căn phòng bị cháy tại số 4 Hàng Lược

"Người dân cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện trong gia đình để đảm bảo các thiết bị này hoạt động tốt; chủ động lắp các đầu báo cháy, báo khói để sớm phát hiện ra sự cố hỏa hoạn; tự trang bị thiết bị chữa cháy ban đầu để có thể tự xử lý đám cháy ngay khi phát sinh", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Ngoài ra, vị chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân nên có thói quen kiểm tra, tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ để hạn chế các sự cố chập, cháy không đáng có.