Jennie trong 'The Idol'.

The Idol gồm 5 tập phim, bắt đầu phát sóng từ 4/6. The Idol có sự tham gia của các diễn viên Abel Tesfaye, Lily-Rose Depp, Suzanna Son, The Weeknd, Jennie... Ngay khi lên sóng, phim bị chỉ trích vì những cảnh gợi dục không khác gì phim khiêu dâm.

Jennie của nhóm BlackPink cũng nhận không ít "gạch đá" vì những vũ điệu phản cảm của nhân vật cô đảm nhiệm trên phim.

Dù có tỷ suất người xem cao nhưng ngày 28/8, HBO bất ngờ thông báo sẽ không sản xuất tiếp mùa 2 The Idol. Kênh này cho biết dù The Idol là một trong những series hút khách nhất, nhận phản hồi mạnh nhất từ khán giả nhưng sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ, HBO quyết định không làm tiếp mùa 2.

Quyết định khai tử The Idol được đưa ra chỉ sau 2 tháng phát sóng tập cuối. Trang PEOPLE cho hay quyết định này mới được đưa ra gần đây. Các nhà sản xuất The Idol đã không có sẵn cốt truyện để sản xuất nhiều mùa nhưng có vài lựa chọn để phát triển series phim sau khi kết thúc mùa 1.

The Idol ngay khi lên sóng đầu tháng 6 đã gây bão dư luận vì những cảnh khỏa thân và cảnh sex nặng đô. Tờ The Guardian nhận xét đây là "một trong những chương trình tệ nhất từng được sản xuất".

Tờ GQ của Anh gọi cảnh sex trong tập 2 The Idol là "cảnh quan hệ tình dục tệ nhất trong lịch sử". Gregory Ellwood của The Playlist nhận xét đây là phim khiêu dâm trá hình.

Tuy nhiên diễn viên Lily-Rose Depp và đạo diễn Sam Levinson... đều lên tiếng bảo vệ cho bộ phim cũng như các nhân vật trong The Idol trước mọi chỉ trích.

Diệu Hồng