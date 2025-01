Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đến nhận công tác, giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ từ ngày 17/1. Đồng thời, chỉ định Đại tá Phạm Thanh Hùng tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Thanh Hùng giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Ảnh: T.N

Đại tá Phạm Thanh Hùng (SN 1974, quê quán huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) có quá trình công tác, chiến đấu, trưởng thành trong lực lượng an ninh của Công an thành phố Hà Nội với nhiều thành tích nổi bật. Từ tháng 7/2022 đến nay, Đại tá Phạm Thanh Hùng là Phó Giám đốc Công an Hà Nội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Thanh Hùng giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, đề nghị Đại tá Phạm Thanh Hùng triển khai ngay công việc, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu.