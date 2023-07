Chiều 5/7, tại Hà Nội, TAND Tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức “Lễ ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023 - 2030”.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao chủ trì buổi lễ.

Chương trình được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy thế mạnh và nguồn lực sẵn có của hệ thống TAND, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) và Ban An toàn giao thông các cấp.

Chương trình còn góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành và hành vi tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần kéo giảm TNGT một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống GTVT an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

“Lễ ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023 - 2030”. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thời gian gần đây, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội.

Văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét; việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có lúc, có nơi bị buông lỏng; một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để…

Trong thời gian tới, để kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường, có nhiều giải pháp cần phải được thực hiện đồng bộ.

Trong đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông luôn đóng vai trò quan trọng.

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, UBATGTQG đánh giá cao việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông thông qua các hoạt động của hệ thống TAND, đặc biệt là công tác xét xử.

Những bản án xét xử các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông sẽ là nguồn tư liệu, tài liệu quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, có tác động mạnh mẽ tới nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông và điều này cần được chú trọng trong thời gian tới.

Phó thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành và đặc biệt là các cơ quan có thành viên thường trực UBATGTQG phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ các đơn vị thuộc TAND Tối cao để chương trình phối hợp đạt hiệu quả và kết quả tốt nhất.

“Hướng đến một xã hội an toàn, không tai nạn”

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao cho biết, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề giải quyết vấn nạn giao thông, phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông, đây là niềm mong ước của toàn dân, hướng đến một xã hội an toàn, không tai nạn.

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã nỗ lực hết sức, đồng bộ cả hệ thống, nên đã kiềm chế đáng kể sự gia tăng của số vụ tai nạn, số người bị thiệt mạng, thương vong. Nếu không có sự nỗ lực đồng bộ của toàn hệ thống thì tình hình đã phức tạp hơn nhiều.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, cần tổ chức tốt việc xét xử các vụ án liên quan đến vi phạm giao thông, để mỗi vụ án đều trở thành nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông.

“Hiện nay chúng tôi đã công khai hơn 1 triệu bản án, trong đó có 10 nghìn bản án về giao thông. Trung bình mỗi ngày có khoảng 23 nghìn lượt truy cập vào hệ thống của tòa án để nghiên cứu về các bản án… Đây chính là kênh để tuyên truyền về an toàn giao thông”, ông Nguyễn Hòa Bình cho hay.

Theo ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao, để đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cần tập trung phổ biến, tuyên truyền thông qua công tác xét xử, thông qua các bản án, quyết định của Tòa án về các vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Việc này sẽ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân.