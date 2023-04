Thái An Nhà báo

Dự và chỉ đạo Hội nghị ngày 26/4 có ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Năm 2022, công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy các huyện biên giới, biển, đảo đạt hiệu quả cao, có nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo, xây dựng nền biên phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân vững mạnh, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương.

Các đồn Biên phòng và cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn biên giới, biển, đảo đã tích cực phối hợp thực hiện tốt những mô hình, chương trình đề ra. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được quan tâm tổ chức, thực hiện có hiệu quả góp phần củng cố, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Một trong những kết quả nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với các xã biên giới tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức về pháp luật; trọng tâm tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, biển đảo; Đề án “Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025.

Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy các huyện biên giới, biển, đảo tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Duy trì có hiệu quả các chương trình, phòng trào, cuộc vận động như “BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Hãy làm sạch biển”, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”…thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2022 giữa các đơn vị. Ông đề nghị:

Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy các huyện biên giới, biển, đảo tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Các đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất những chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, đúng pháp luật những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; duy trì nghiêm chế độ thông tin, trao đổi tình hình; thực hiện hiệu quả các mô hình, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT – XH, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.