Vừa qua, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình, liên ngành Công an, Quân sự, Biên phòng đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng quý II/2024.

Theo đó, trong quý II/2024, liên ngành Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng. Tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, địa phương. Giữ vững an ninh trật tự, tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ch. Thành

Điển hình như, bảo vệ an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc và các sự kiện, hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị, các dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, tỉnh nhà.

Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc và xây dựng nông thôn mới…

Công an tỉnh đã phối hợp với BĐBP, các đơn vị của Bộ quốc phòng đấu tranh, bắt giữ 5 vụ/6 đối tượng, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, gần 1 bánh ma túy loại heroin, 1 vụ/2 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 53,52kg thuốc nổ, 154 kíp nổ, 60m dây cháy chậm...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tiếp nhận, quản lý, xử lý 95,87kg thuốc nổ, 26 kíp nổ, 179 kíp nổ đốt số 8, 12 kíp nổ điện, 30 hạt nổ, 86m dây cháy chậm…

BĐBP tỉnh cũng chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức 43 đợt/252 lượt cán bộ chiến sĩ (CB, CS)/49 lượt cán bộ Công an, dân quân tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới, 7 đợt/112 lượt CB, CS/42 lượt lãnh đạo địa phương các cấp tham gia tuần tra song phương, 40 lượt tổ/201 lượt CB, CS tham gia tuần tra bờ biển, 15 đợt/20 phương tiện/137 lượt CB, CS tham gia tuần tra trên sông, vùng biển, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trao đổi về một số kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phan Phong Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các lực lượng duy trì công tác phối hợp nắm, trao đổi thông tin, đánh giá và kịp thời báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, quốc phòng, an ninh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm về an ninh trên tuyến biên giới, an ninh tôn giáo, an ninh mạng...

Phối hợp xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn biên giới, mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Ch. Thành

Duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, biên phòng và đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu tăng cường kiểm tra, giám sát người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa xã Thượng Trạch (Bố Trạch) và cụm bản Noọng Mạ, huyện Bua Lạ pha, tỉnh Khăm Muồn (Lào), tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, vật liệu nổ, gian lận thương mại.

Kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.