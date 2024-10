Sáng 7/10, UBND quận Ba Đình phối hợp với Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), Công an quận Ba Đình tiếp tục triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 15 điểm trường trên địa bàn quận. Đến nay, đã có 30 trường triển khai mô hình.

Ghi nhận tại trường THCS Phúc Xá (phường Phúc Xá), UBND phường đã công bố quyết định xây dựng mô hình "Cổng trường học an toàn" với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục học sinh, cán bộ giáo viên, công nhân viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong mọi hoàn cảnh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND phường Phúc Xá Bùi Thanh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong buổi ra mắt mô hình, UBND phường, Công an phường, nhà trường và tổ dân phố đã ký cam kết thực hiện mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông” và tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Đại diện UBND phường và nhà trường tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Ảnh: Đình Hiếu

Sau đó, Đại úy Phạm Quốc Anh - Đội CSGT, Trật tự Công an quận Long Biên đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật giao thông đường bộ và các quy tắc, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường cho hơn 340 học sinh của trường.

Đại úy Phạm Quốc Anh tuyên truyền cho học sinh tại trường THCS Phúc Xá. Ảnh: Đình Hiếu

Những kiến thức cơ bản trên giúp các em học sinh có thêm kỹ năng cần thiết và có cái nhìn hoàn thiện hơn về văn hóa giao thông, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, lành mạnh, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh trong tình hình mới.

Cũng trong buổi sáng nay, UBND quận Ba Đình, UBND phường Quán Thánh cũng tổ chức lễ ra mắt mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông" tại trường THPT Phan Đình Phùng.

Theo Thượng tá Võ Xuân Đương - Phó Trưởng Công an quận Ba Đình, thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công an quận đã xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa có tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa giao thông văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Đại diện UBND quận Ba Đình, Công an quận, nhà trường trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng chức năng đã sơn, kẻ vạch để phương tiện giao thông của phụ huynh học sinh tại khu vực nhà trường, duy trì kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bán hàng rong, gây cản trở giao thông.