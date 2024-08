Chị M.A (sống ở quận Đống Đa, Hà Nội) đã bày tỏ bức xúc khi đăng tải loạt hình ảnh về bữa ăn bán trú của con tại Nhóm lớp mầm non độc lập Zing Zing (địa chỉ phường Phương Mai, quận Đống Đa).

Con chị M.A hơn 2 tuổi, theo học tại đây đã được 1 năm. Trong các hình ảnh được chị M.A chia sẻ, suất ăn bán trú của trẻ là mì tôm không rau, không thịt hoặc bát cháo loãng không thịt được nấu với rau xay nhuyễn.

Hình ảnh bữa ăn bán trú được chị M.A đăng tải lên mạng xã hội.

Clip do phụ huynh cung cấp được cho là suất cháo cho trẻ mầm non ở Nhóm lớp mầm non Zing Zing:

Trong khi hàng tháng, chị M.A cũng như các phụ huynh đóng học phí 4,35 triệu đồng, trong đó, tiền ăn là 50.000 đồng/ngày. Vị phụ huynh cho rằng bữa ăn cho trẻ như vậy là quá đạm bạc.

Chia sẻ với VietNamNet chiều 9/8, chị M.A cho hay, những hình ảnh do chính giáo viên của nhóm lớp này cung cấp. Do bức xúc với suất ăn của các con không xứng đáng với đồng tiền phụ huynh bỏ ra và thiếu dinh dưỡng, giáo viên đã gửi hình ảnh cho phụ huynh để phản ánh.

“Sau đó, cô giáo đã bị cho nghỉ việc. Trước đó đã có rất nhiều cô nghỉ vì cùng lý do như vậy”, chị M.A nói.

Khi xem được những hình ảnh bữa ăn của các con, chị M.A đã rất bức xúc. Sau đó, chị gọi điện, nhắn tin hẹn chủ nhóm lớp mầm non cùng với giáo viên chủ nhiệm để đối chất làm rõ sự việc. Tuy nhiên, theo lời chị M.A, chủ nhóm lớp đã né tránh và không gặp.

Sau nhiều ngày chờ đợi, đến 17h30 ngày 8/8, chị và các phụ huynh khác mới được gặp bà bà Hoàng Thị Thúy, chủ cơ sở, để nghe giải thích. Tuy nhiên, theo chị M.A, trong cuộc trao đổi này, bà Thúy phủ nhận tất cả các hình ảnh và chỉ thừa nhận bát mì tôm là do trường cho trẻ ăn.

“Bà Thúy chối mặc dù cô giáo chủ nhiệm sẵn sàng đứng ra xác nhận để bảo vệ các con. Bà Thúy đổ cho cô chủ nhiệm vu khống trường. Khi phụ huynh yêu cầu kiểm tra camera ngày hôm đấy, người chủ cơ sở này bảo ‘không nhớ mật khẩu’. Nguồn cung cấp thực phẩm cho học sinh, đầu bếp của nhóm lớp nói mua ở chợ, bà Thúy bảo rằng thực phẩm sạch giao mỗi ngày”, chị M.A chia sẻ.

Trong clip phụ huynh ghi lại, chủ nhóm lớp mầm non cho rằng không sai khi cho trẻ ăn mì tôm vì chỉ có khuyến cáo không nên chứ không có quy định nào là "không được phép" sử dụng mì tôm cho trẻ.

Trao đổi với VietNamNet, bà Trịnh Đan Ly, Trưởng phòng GD-ĐT quận Đống Đa, xác nhận sự việc xảy ra tại Nhóm lớp mầm non độc lập Zing Zing. Bà Ly cũng cho biết UBND Phường Phương Mai cũng đã đình chỉ hoạt động của nhóm lớp mầm non này vào ngày 9/8.

Trước đó, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo Ban liên ngành quận phối hợp UBND phường Phương Mai tiến hành xác minh và xác định sự việc trên xảy ra tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập Zing Zing tại phường Phương Mai.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập Zing Zing được thành lập tháng 6/2023 do bà Hoàng Thị Thuý làm chủ với quy mô nhóm lớp gồm trẻ ở các độ tuổi: 12-24 tháng, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ. Cơ sở có 4 giáo viên đang trực tiếp chăm sóc trẻ, 1 nhân viên phục vụ công tác nuôi dưỡng.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành xác định chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại cơ sở mầm non độc lập Zing Zing không đảm bảo theo hướng dẫn hoạt động chuyên môn của Phòng GD-ĐT quận Đống Đa.

Cơ sở xây dựng thực đơn cho lứa tuổi nhà trẻ chưa phù hợp, tự ý thay đổi thực đơn cho trẻ từ 12 đến 18 tháng (thực đơn mì tôm cho trẻ 1 tuổi là không phù hợp). Từ kết quả kiểm tra nêu trên, căn cứ các quy định hiện hành, UBND phường Phương Mai ban hành thông báo tạm dừng hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập Zing Zing từ ngày 9/8.

Đồng thời, đoàn yêu cầu bà Hoàng Thị Thúy có trách nhiệm thông báo tới các phụ huynh đang gửi con tại đây việc tạm dừng hoạt động và giải quyết quyền lợi của các cá nhân liên quan.