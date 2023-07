Ngày 18/7, UBND TP Đà Lạt cho biết, đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Cty TNHH MTV Việt Hà Tây Nguyên (đường Nguyễn Công Tráng, phường 7) về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Trước đó, khi kiểm tra doanh nghiệp trên, Công an TP Đà Lạt phát hiện nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang được lưu trữ tại đây.

Cụ thể, công ty này không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của 700kg nầm heo, 270kg dồi trường heo và một số hàng hóa khác, với tổng trị giá khoảng 308 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định số thực phẩm trên được doanh nghiệp cung cấp cho nhiều quán ăn nổi tiếng ở Đà Lạt. Sau đó, các quán ăn này “phù phép” các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc trên thành những món “đặc sản”, bán với giá cao.

UBND TP Đà Lạt đề xuất tỉnh Lâm Đồng xử phạt 140 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và 12 triệu đồng vì không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tổng số tiền Cty TNHH MTV Việt Hà Tây Nguyên phải đóng phạt là 152 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã tịch thu, tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm (nội tạng đông lạnh trôi nổi) nói trên.

Hơn 1 tuần trước, UBND TP Đà Lạt cũng đình chỉ hoạt động của quán Bò tơ Đà Lạt ở số 118 đường Hùng Vương (phường 11) vì để xảy ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh ăn uống. Cụ thể, quán ăn này sử dụng vú heo trôi nổi, cất giấu trong nhà vệ sinh để chế biến thành món nầm bò bán cho thực khách.

Ngoài ra, UBND TP Đà Lạt còn xử phạt chủ cơ sở kinh doanh này 24,5 triệu đồng vì để xảy ra một loạt vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh: Không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, thức ăn ngay…

Cùng thời gian này, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an và Phòng Y tế TP Đà Lạt phát hiện, thu giữ hơn 200kg thực phẩm đông lạnh đóng gói (vú heo, cá hồi, phi lê nai, dẻ sườn bò, thịt đà điều) không rõ nguồn gốc tại Cty CP WE Việt Nam (đường An Bình, TP Đà Lạt).

Ngoài việc tịch thu, tiêu hủy theo quy định, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tham mưu cho UBND tỉnh xử phạt doanh nghiệp này.

Theo Tiền Phong online