Gen Z ‘lạc lối’ ở Phú Quốc United Center

Phú Quốc United Center hấp dẫn các bạn trẻ với muôn vàn trải nghiệm đẳng cấp mang tầm quốc tế, nổi bật như VinWonders Phú Quốc - công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam với hơn 100 trò chơi hấp dẫn; Vinpearl Safari - nơi chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam; Grand World Phú Quốc - "thành phố không ngủ" với kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn của các nền văn hóa trên thế giới; Vinpearl Golf Phú Quốc - sân golf 18 hố đạt chuẩn quốc tế… Đây là những tâm điểm vui chơi, giải trí bất tận để gen Z thỏa sức khám phá.

Nhờ những ưu điểm vượt trội, Phú Quốc United Center đã nhanh chóng trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Mới đây, tạp chí Travel & Leisure cũng vinh danh Phú Quốc là top 3 điểm đến đáng du lịch nhất của thế giới.

Nhịp sống sôi động bất kể đêm ngày tại Phú Quốc United Center làm gen Z “yêu quên lối về”

Bên cạnh những trải nghiệm vui chơi giải trí, Phú Quốc United Center mới đây tiếp tục gây ấn tượng mạnh với những người trẻ khi giới thiệu mảnh ghép cuối cùng mang tên The 5Way Phú Quốc - Life Concepts. Đây là mô hình căn hộ biển với chất sống 5 trong 1, đáp ứng nhu cầu sống - trải nghiệm - nghỉ dưỡng - đầu tư linh hoạt - an toàn của các bạn trẻ.

Cơ hội an cư, đầu tư ở The 5Way Phú Quốc - Life Concepts

Tại The 5Way Phú Quốc - Life Concepts, gen Z có thể tìm thấy một nơi an cư lý tưởng, vừa bình yên, vừa năng động, tiện nghi tại một trong những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Là tâm điểm mới của Phú Quốc United Center, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts được đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng, đa tầng từ nội toà, nội khu.

Theo đó, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts được đầu tư hệ thống tiện ích liên hoàn với những trải nghiệm không giới hạn từ co-working space, Jacuzzi, sảnh đón, phòng thiền, bể bơi, spa… trong nội khu. Không gian thư thái, chan hòa thiên nhiên tại đây hứa hẹn mang đến cuộc sống tràn ngập cảm hứng, hạnh phúc, khơi gợi sự sáng tạo mỗi ngày.

Cộng hưởng với sự tiện nghi ngay dưới chân nhà là chuỗi tiện ích đẳng cấp như Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường học Vinschool, xe buýt điện VinBus 24/7 và chuỗi các shop mua sắm trong quần thể Phú Quốc United Center.

The 5Way Phú Quốc - Life Concepts, “viên ngọc mới” giữa “thiên đường du lịch Phú Quốc - ảnh phối cảnh

Tiềm năng du lịch của Phú Quốc United Center với hàng trăm tiện ích đẳng cấp và bộ sưu tập trải nghiệm “có 1-0-2” cũng mở ra cơ hội đầu tư các mô hình dịch vụ bán lẻ, lưu trú, cho thuê ngắn - dài hạn... cho thế hệ “dám nghĩ dám làm” để sớm bứt phá thu nhập.

Để hỗ trợ các bạn trẻ bước đầu khởi nghiệp, mới đây nhất, các đại lý của Vinhomes cũng ký kết hợp tác chiến lược kinh doanh du lịch với 50 công ty lữ hành uy tín, nhằm đảm bảo nguồn khách ổn định cho dự án. Đây là minh chứng cho sự đồng hành của Vinhomes khi luôn quan tâm đến lợi ích dài hạn của nhà đầu tư.

Đặc biệt, mô hình căn hộ biển tiên phong đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá khá “mềm” chỉ từ 1,5 tỷ đồng/căn kèm nhiều ưu đãi như tặng gói nội thất, khởi đầu chỉ từ 150 triệu... cùng chính sách thanh toán linh hoạt.

Hiện nay, dự án đang áp dụng chính sách gói tiêu chuẩn bàn giao: · Hoàn thiện cao cấp ++ (hoàn thiện full + Amenities): 1000 khách hàng đặt hàng trước ngày 10/11/2023 và ký HĐMB trước 15/12/2023. · Hoàn thiện cao cấp (hoàn thiện full): Khách hàng đặt hàng trước ngày 10/11/2023 và ký HĐMB trước 15/12/2023. · Hoàn thiện cơ bản: Khách hàng có đặt hàng và ký HĐMB. · Hoàn thiện thô: Khách hàng không có đặt hàng và ký HĐMB. Liên hệ các đại lý để được hỗ trợ chi tiết: https://vinhomes.vn/vi/danh-sach-dai-ly-the-5way-phu-quoc-life-concepts

Thế Định