Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, vừa cất lưới chuyên án, bắt giữ 1 ổ nhóm buôn bán pháo nổ với quy mô lớn từ nước ngoài về Việt Nam.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Cảnh (24 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, quê Gia Lai) và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Được biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin về đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam, nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua điều tra, ban chuyên án xác định Nguyễn Phước Cảnh là đối tượng cầm đầu.

Ngày 18/1, ban chuyên án phục kích bắt giữ Cảnh khi đang trên đường đi giao 80kg pháo nổ cho khách hàng.

Tang vật pháo nổ thu giữ. Ảnh: CA

Quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tiến là mắt xích quan trọng trong đường dây này. Trinh sát nắm được thông tin, Tiến chuẩn bị vận chuyển lượng lớn pháo nổ từ Campuchia về, qua đường tiểu ngạch ở khu vực tỉnh Long An để chuyển đến TP.HCM tiêu thụ.

3h rạng sáng 30/1, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan phục kích, chặn đường kiểm tra hành chính khi Tiến đang điều khiển xe tải lưu thông trên đường. Qua kiểm tra, công an phát hiện Tiến đang chở trên xe 576 hộp pháo nổ với trọng lượng hơn 938kg.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng trong đường dây buôn bán pháo nổ nói trên.

Theo Công an TP.HCM, trong 1,5 tháng gần đầy, lực lượng Công an TP.HCM đã khởi tố 20 vụ, với 27 bị can; thu giữ hơn 2,2 tấn pháo nổ thành phẩm, hơn 500kg nguyên liệu sản xuất pháo. Đây là số pháo nổ mà các đối tượng chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024.