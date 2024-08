Thực hiện mục tiêu “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025”, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế phi nông nghiệp trong thời gian tới, Cục thuế tỉnh Nghệ An đã nghiên cứu đổi mới phương thức thu đối với loại thuế này, thông qua việc phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Nghệ An triển khai thu thuế phi nông nghiệp bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ủy nhiệm thu của UBND phường, xã mở tại ngân hàng.

Địa phương đầu tiên được triển khai thí điểm là phường Vinh Tân (TP Vinh) đã được người dân hưởng ứng, đánh giá cao bởi những lợi ích từ phương thức mới này.

Cán bộ Cục thuế Nghệ An hướng dẫn cho người dân nộp thuế phi nông nghiệp qua nền tảng số trên điện thoại thông minh. Ảnh: Phú Tùng

Ông Nguyễn Duy trú tại phường Vinh Tân sau khi thực hiện nộp thuế chia sẻ, trước đây khi chưa thực hiện nộp thuế trên nền tảng số thì bản thân phải xin nghỉ làm một buổi đến phường nộp thuế, số tiền không nhiều nhưng mất thời gian. Bây giờ có điện thoại thông minh, với phần mềm dễ sử dụng thì việc nộp thuế nhanh gọn, thuận tiện.

“Cá nhân tôi thấy hình thức này nên triển khai phổ biến, nhân rộng để nhiều người sử dụng nhằm tiết kiệm thời gian. Việc kiểm soát hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đất phi nông nghiệp hằng năm sẽ nhanh hơn”, ông Duy bày tỏ.

Cục thuế Nghệ An khẳng định, việc nộp thuế qua hình thức chuyển khoản đã giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, hạn chế sai sót, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Đặc biệt thông tin người nộp thuế được an toàn, bảo mật.

Sau khi triển khai thí điểm tại phường Vinh Tân, sắp tới Cục thuế Nghệ An sẽ áp dụng hình thức này trên toàn tỉnh.

Cục thuế Nghệ An công khai các kênh hỗ trợ nộp thuế đất phi nông nghiệp qua tài khoản ủy nhiệm thu ở UBND các phường, xã. Ảnh chụp lại.

Để giúp người dân thuận lợi trong quá trình nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo phương thức mới này, Cục Thuế tỉnh Nghệ An hướng dẫn chi tiết các thao tác nộp thuế, cụ thể như sau: Người nộp thuế sử dụng ứng dụng của ngân hàng BIDV (BIDV Smartbanking).

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng BIDV Smartbanking.

Bước 2: Chọn mục “chuyển tiền/Chuyển tiền nội bộ”.

Bước 3: Nhập số tài khoản theo định dạng “Mã ký hiệu Xã/Phường + Căn cước công dân hoặc mã số thuế của người nộp thuế”.

Bước 4: Chọn “Kiểm tra”. Hệ thống hiển thị tên người nộp thuế và số tiền cần nộp => Chọn “Tiếp tục”.

Bước 5: Kiểm tra số tiền cần nộp, lúc này màn hình sẽ hiển thị số tiền là cố định (Lưu ý: người nộp thuế không thể chỉnh sửa được). Nhập nội dung giao dịch: “Tên người nộp thuế + CCCD hoặc MST” => Chọn “Tiếp tục”.

Bước 6: Nhập mã Pin Smart OTP.

Bước 7: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin => Chọn “Xác nhận”, thực hiện "Giao dịch thành công", có nghĩa là người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phi nông nghiệp của mình.

Với thao tác sử dụng đơn giản, an toàn và bảo mật, người nộp thuế có thể nộp thuế phi nông nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet. Đồng thời có thể dễ dàng nộp thay cho người nộp thuế khác, chỉ cần có thông tin về mã số thuế hoặc căn cước công dân, thanh toán nhanh, đúng số thuế cần phải nộp mà không mất chi phí nộp tiền tại tất cả các ngân hàng.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An khuyến khích, toàn thể người dân sử dụng phương thức nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ủy nhiệm thu của UBND phường, xã mở tại ngân hàng để hoàn thành nghĩa vụ thuế phi nông nghiệp.

Tính đến cuối tháng 8/2024, số hộ đã nộp thuế đất phi nông nghiệp là 2.565 hộ, với số tiền hơn 800 triệu đồng, tăng 14% so với tổng thu năm 2023.