OpenAI cung cấp công nghệ đứng sau dịch vụ có tên Gov.uk Chat. Chatbot đang được thử nghiệm với các doanh nghiệp tại Anh. Nếu thành công, nó sẽ được giới thiệu cho công chúng, giúp mọi người tra cứu dịch vụ công, nhận thông tin về các khoản vay sinh viên, vấn đề pháp lý…

Chatbot AI đang được thử nghiệm với các doanh nghiệp của Anh. (Ảnh: commsandmarketing)

Theo ông Rishi Sunak, trí tuệ nhân tạo (AI) có tiềm năng lớn để cải thiện dịch vụ công, đẩy nhanh thủ tục giấy tờ và giải quyết hồ sơ tồn đọng.

Chatbot sẽ được đào tạo trên website gov.uk, vốn chứa hàng triệu trang từ thuế, dịch vụ nhà ở đến nhập cư. Việc đào tạo không sử dụng dữ liệu cá nhân của công dân, người dùng cũng không nhập thông tin riêng tư.

Thông tin về chatbot xuất hiện vài ngày trước khi ông Sunak tổ chức hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI, nơi ông hy vọng đạt được thỏa thuận toàn cầu về việc phát triển AI an toàn giữa những lo ngại chúng bị lợi dụng để tạo ra vũ khí sinh học hay lan truyền thông tin sai sự thật.

Tuần này, các bộ trưởng công nghệ và một số lãnh đạo thế giới sẽ gặp nhau tại lâu đài Bletchley Park cùng với các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu cho sự kiện kéo dài hai ngày.

Trong bài phát biểu tuần trước, Thủ tướng Anh cho biết AI sẽ “mang lại chuyển đổi sâu rộng tương tự cách mạng công nghiệp, điện hay Internet”. Theo ông, công nghệ hiện đang được sử dụng để đẩy nhanh thủ tục giấy tờ và ngăn chặn gian lận phúc lợi.

Một thông báo trên Gov.uk Chat mô tả nó là “giao diện ngôn ngữ tự nhiên”, cung cấp phản hồi tự nhiên cho những câu hỏi về dịch vụ công. Nó được thiết kế để giúp người dùng tìm thông tin trên gov.uk, giống với chức năng tìm kiếm. Các quan chức đã xóa bớt các trang chứa dữ liệu cá nhân từ “núi” thông tin dùng để đào tạo chatbot.

Trước đây, các bộ trưởng cân nhắc chatbot “BritGPT” để giảm rủi ro lệ thuộc vào công nghệ Mỹ. Dù vậy, gần đây nguồn lực và sự quan tâm đã dành cho an toàn AI. Bộ trưởng Văn phòng nội các Alex Burghart nhận định Anh đang đóng vai trò dẫn dắt trong việc đảm bảo AI được sử dụng an toàn, bao gồm việc thành lập Viện An toàn AI đầu tiên của thế giới.

