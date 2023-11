Để khách hàng đặt trọn niềm tin

Thị trường bảo hiểm nhân thọ vừa qua đã chứng kiến những trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền từ vài tỷ, đến hàng chục tỷ đồng. Sự đồng hành của bảo hiểm đúng thời điểm không chỉ là một khoản hỗ trợ tài chính đơn thuần, mà còn là một chỗ dựa vững chắc cho gia đình khách hàng lúc khó khăn.

“Chúng tôi hiểu rằng, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra là lúc khách hàng đang trải qua thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống. Và chính giai đoạn này, tư vấn viên sẽ là cầu nối quan trọng để thay mặt cho công ty, đồng hành và hỗ trợ cho các gia đình kịp thời, đúng lúc”, đại diện Prudential chia sẻ.

Giữa tháng 9, Prudential Việt Nam chi trả quyền lợi gần 10 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Phan Văn T. tại TP. Tân An, tỉnh Long An. Khi chứng kiến gia đình khách hàng gặp biến cố, chị Trần Thị Vang - là tư vấn viên hỗ trợ gia đình khách hàng Phan Văn T., chia sẻ: “Một người chị, một người bạn và là một khách hàng của mình không may qua đời. Nhìn nỗi đau của gia đình khi mất đi người thân, tôi ý thức rõ hơn bao giờ hết mình là điểm tựa và phải xứng đáng với niềm tin họ đặt trọn vào mình”.

Chia sẻ về tư vấn viên đã đồng hành cùng gia đình trong giai đoạn đó, ông T. cho biết: “Bình thường, Vang ở gần nhà, cứ vài ba hôm lại ghé gia đình tôi. Vợ chồng tôi thương Vang lắm. Lúc vợ mất, tôi gọi cho Vang, cứ nghĩ em như người thân trong nhà chứ không còn nhớ tới là người của bảo hiểm”.

Trong ngành bảo hiểm đã có nhiều câu chuyện lan tỏa giá trị tinh thần đều bắt đầu từ hành động nhỏ của các tư vấn viên. Vì vậy, các doanh nghiệp như Prudential đều tập trung vào xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, để đảm bảo khách hàng luôn có sự đồng hành của tư vấn viên khi “cần” doanh nghiệp và tư vấn viên nhất.

Tư vấn viên bảo hiểm là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm

3 tố chất quan trọng: Đam mê, kiến thức kỹ năng, sự chân thành

Theo ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tư vấn viên là một nghề khó, đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh đa số người dân chưa có nhiều thông tin về ngành cũng như kỹ năng quản lý tài chính. Lúc này, tư vấn viên như một cầu nối giữa khách hàng với hãng bảo hiểm, giúp họ tạo dựng được một trong những trụ cột tài chính hiệu quả.

Trên thực tế, xây dựng lực lượng tư vấn viên chuyên nghiệp đã trở thành mục tiêu chung của ngành bảo hiểm, đặc biệt sau khủng hoảng. Và để đánh giá chất lượng tư vấn viên, theo ông Ngô Trung Dũng, cần dựa trên ba yếu tố gồm: đam mê, kiến thức kỹ năng và sự chân thành.

Việt Nam hiện có hơn 800.000 đại lý bảo hiểm, gấp đôi so với Indonesia (quy mô dân số gấp 3 lần Việt Nam) và gấp 3 lần thị trường Nhật Bản, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm.

“Tuy nhiên, con số này không nói lên được mức độ chuyên nghiệp của thị trường mà thay vào đó, giới trong ngành nhìn vào số lượng đại lý chuyên nghiệp, vào số lượng các đại lý được công nhận các danh hiệu nghề nghiệp uy tín quốc tế. Một thị trường càng có nhiều đại lý được danh hiệu MDRT, COT, TOT… càng được đánh giá là chuyên nghiệp”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Ngô trung Dũng - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Đội ngũ MDRT - thước đo sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm

Đội ngũ MDRT trong ngành bảo hiệm là đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp. Ngoài ý nghĩa về thước đo doanh số, đại lý đạt danh hiệu này cũng thường là quản lý nhóm với vai trò dẫn dắt đội ngũ, lan tỏa về bảo hiểm.

Tại Việt Nam, thị trường có khoảng 7.600 người đạt danh hiệu MDRT. Trong khoảng 3 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng số lượng đại lý MDRT ở Việt Nam đạt khoảng 10-15% mỗi năm, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm. Trong đó, năm 2023, Prudential có 1.976 tư vấn viên đạt danh hiệu MDRT, đứng đầu thị trường Việt Nam và thứ 6 trên thế giới.

MDRT là một trong các danh hiệu chuyên nghiệp và uy tín của những người làm ngành bảo hiểm

Đại diện Prudential cho biết, hiện tại Prudential đang triển khai các dự án đào tạo kiến thức và kỹ năng cho thế hệ tư vấn viên mới vào nghề. Theo đó, người mới vào nghề có 90 ngày đồng hành 1:1 cùng cấp quản lý trong quá trình làm việc, cung cấp các công cụ và chính sách để hỗ trợ tốt nhất cho công việc của họ. Qua đó, Prudential chú trọng đào tạo thế hệ nhân sự mới, hướng họ theo đuổi công việc tư vấn viên một cách bài bản, chỉn chu, có định hướng gắn bó lâu dài với nghề và phát triển sự nghiệp xa hơn để trở thành một MDRT.

Sau khi trở thành MDRT, các tư vấn viên vẫn sẽ luôn được trau dồi để nâng tầm kỹ năng. Hiện tại Prudential có Câu lạc bộ Mentor để hỗ trợ tư vấn viên trong quá trình hoạt động với chương trình Mentor - Mentee. Theo đó, liên tục hàng tuần, doanh nghiệp có các hoạt động đào tạo, huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng của nhân sự. Nội dung đào tạo đa dạng, gồm các kiến thức chuyên ngành bảo hiểm, sản phẩm cho đến các thông tin thị trường, kỹ năng mềm.

Prudential cũng có các chương trình như MDRT Sharing nhằm tạo điều kiện cho những MDRT tiêu biểu chia sẻ, tạo động lực thúc đẩy cho các tư vấn viên khác đạt được và duy trì danh hiệu này trong thời gian dài.

Đại diện Prudential khẳng định: “Bảo hiểm là lĩnh vực có độ đào thải rất lớn, vì thế nếu không có đam mê, tư vấn viên gần như không thể trụ lại với nghề. Tư vấn viên thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng càng không thể tồn tại trong lĩnh vực tài chính phức tạp này. Và cuối cùng, sự chân thành giúp họ đạt được niềm tin và sự đồng hành của khách hàng trong dài hạn”.

