Quả bom hơn 2 tạ mắc lưới ngư dân khi đánh cá

Công an Quảng Ninh phối hợp với 1 số đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Bộ Công an tổ chức khám xét nơi ở và tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.