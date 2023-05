Quả ớt có công dụng giảm đau hay chữa cảm sốt như kinh nghiệm dân gian không thưa bác sĩ? (Hoàng Lan, 40 tuổi, Tây Ninh)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 tư vấn:

Theo y học cổ truyền, ớt có vị cay, nóng. Người dân thường dùng để chữa đau bụng do lạnh, tiêu hóa kém, đau khớp, dùng ngoài chữa rắn rết cắn...

Nghiên cứu của y học hiện đại cũng thống nhất với y học cổ truyền về tác dụng chữa bệnh của ớt. Ớt chứa capsicain là hoạt chất gây đỏ, nóng, chỉ xuất hiện khi quả ớt chín, chiếm tỷ lệ từ 0,01-0,1%. Chất này có tác dụng kích thích não bộ sản xuất ra endorphin (có đặc tính như thuốc giảm đau), đặc biệt có ích cho những bệnh nhân bị viêm khớp mạn tính và các bệnh ung thư.

Ngoài ra, quả ớt còn chứa nhiều loại vitamin như vitamin C, B1, B2, acid citric, acid malic, beta caroten... So với cam, ớt giàu hơn hẳn về lượng vitamin C, sắt, canxi, phốt pho và vitamin nhóm B.

Cứ mỗi 100g ớt cay tươi chứa tới 144mg vitamin C, đứng đầu trong các loại rau tươi. Lượng vitamin C phong phú có thể khống chế bệnh tim mạch, xơ cứng động mạch và giảm cholesterol. Do đó, ớt giúp phòng ngừa các tai biến tim mạch.

Các nhà khoa học cũng chứng minh ớt có thể làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy do tác dụng của chất cay capsaicin.

Ớt còn có tác dụng sát trùng, chống ôi thiu, chống lạnh. Đối với người bị cảm cúm, cảm lạnh hay bệnh đường hô hấp, ớt và các thức ăn cay là loại thuốc ngừa hiệu quả.

Loại quả này còn được dùng trong một số bài thuốc để chữa rụng tóc do hóa trị liệu, ăn uống kém tiêu do ung thư, ăn uống chậm tiêu, viêm khớp mạn tính, vảy nến, đau bụng kinh, mụn nhọt…