Cuộc thi Bơi lội trong Giải thể thao học sinh quận Cầu Giấy (Hà Nội) năm học 2022-2023 diễn ra hôm qua 2/3. Đây là 1 trong 7 môn thuộc giải thể thao do Phòng GD-ĐT phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy tổ chức. Môn bơi gồm 3 nội dung: bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa (nam, nữ ở các cự ly 25m và 50m).

Theo điều lệ, mỗi vận động viên chỉ được đăng ký 2 nội dung thi đấu.

Cũng liên quan đến điều lệ này, khi kết thúc các nội dung thi, có phụ huynh kiến nghị về Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cho rằng trường hợp 1 thí sinh tên T. đăng ký vượt quá 2 nội dung. Cụ thể, phụ huynh cho rằng nam sinh này đã thi đấu ở 3 nội dung gồm 50m bơi ếch sáng ngày 2/3 và đăng ký 2 nội dung khác vào chiều cùng ngày bơi tự do 50m và bơi tự do 100m.

Ông Đoàn Tiến Trung, Phó trưởng Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Về điều này, trao đổi với VietNamNet, ông Đoàn Tiến Trung, Phó trưởng Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cho hay, phụ huynh đã hiểu không đúng vấn đề.

Bởi thí sinh T. thực chất chỉ đăng ký 2 nội dung thi cấp quận là bơi ếch 50m và bơi tự do 50m. “Thí sinh này không đăng ký nội dung bơi tự do 100m và Phòng GD-ĐT cũng không tổ chức nội dung thi đấu bơi tự do 100m”, ông Trung nói.

Ông Trung cho biết, theo Điều lệ giải thi đấu thể thao học sinh quận Cầu Giấy năm học 2022-2023 được ban hành ngày 13/2, cuộc thi cấp quận để phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo những tài năng thể thao cho Thủ đô và đất nước, chứ không hề có mục đích bắt buộc để lựa chọn thí sinh thi cấp thành phố.

Theo thông lệ mọi năm, căn cứ vào kết quả này, quận sẽ thành lập một đội tuyển và cho luyện tập trước khi thi nội bộ để phân chia thí sinh cho từng nội dung/cự ly bơi cấp thành phố.

Song, năm nay, ngày 17/2, Sở ban hành điều lệ và mốc thời gian cuộc thi cấp thành phố. “Theo đó, không đủ thời gian cho việc thành lập các đội tuyển”, ông Trung nói.

Do đó, đến ngày 27/2, Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy có công văn số 85 đề nghị các trường cho học sinh đăng ký nội dung thi đấu môn bơi cấp thành phố năm học 2022-2023. Trong đó nêu rõ căn cứ vào thành tích thi đấu các nội dung ở cự ly 25m (cấp tiểu học), 50m (cấp THCS) và đăng ký các nội dung thi đấu cấp thành phố của học sinh, ban tổ chức sẽ lựa chọn và thành lập đội tuyển của quận tham gia cấp thành phố.

“Phải đăng ký trước bởi nếu không, sau khi thi các thí sinh cùng đăng ký vào một nội dung sẽ dẫn đến tình trạng vỡ trận, khó xử”, ông Trung nói.

Theo công văn số 85, thí sinh T được đăng ký tham gia tối đa 2 cự ly dự thi cấp thành phố. Thí sinh này đã đăng ký dự thi cấp thành phố (nếu được lựa chọn sau vòng thi cấp quận) là bơi tự do 50m và bơi tự do 100m lứa tuổi 14-15.

Theo ông Trung, có thể cũng vì việc này mà dẫn đến sự hiểu nhầm của phụ huynh về việc thí sinh này đăng ký 3 nội dung. “Tức phụ huynh nhầm việc đăng ký các nội dung thi cấp quận và thành phố là như nhau”, ông Trung nói.

Tuy nhiên, ông Trung cho hay, việc in thông tin 2 cuộc thi vào một bảng cũng khiến phụ huynh dễ hiểu nhầm và Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cũng sẽ rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức, in ấn. Cụ thể, sẽ in riêng bảng tích chọn các nội dung thi cấp quận và một bảng tích đăng ký thi cấp thành phố nếu được chọn.

Ông Trung cho biết, Phòng GD-ĐT cũng sẽ có công văn để trả lời cho phụ huynh đã kiến nghị để hiểu thấu đáo.

Ông Trung cho hay, kết quả xếp hạng thứ tự cuộc thi cấp quận đã được công bố (đọc) ngay tại bể bơi. Trong ngày hôm nay 3/3, Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cũng sẽ gửi kết quả cuộc thi cấp quận và các học sinh được chọn thi cấp thành phố về các trường.