Nhiều người cho rằng quan hệ tình dục nhiều sẽ làm thận bị yếu. Xin bác sĩ cho biết điều này có chính xác không? (Lê Linh, Hà Nội)

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp, Chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tư vấn:

Quan hệ tình dục nhiều không ảnh hưởng tới chức năng thận. Rất nhiều bệnh nhân tôi khám có quan hệ tình dục tần suất cao xét nghiệm chức năng vẫn bình thường, thận không hề bị suy.

Quá trình sinh lý của phóng tinh phụ thuộc vào sự hoạt động của hệ sinh dục trong khi thận thuộc hệ tiết niệu.

Vai trò của thận là sản xuất và bài tiết nước tiểu, giúp loại bỏ các chất độc trong máu hoàn toàn không liên quan tới quá trình xuất tinh của nam giới. Vì vậy, quan hệ tình dục ít hay nhiều không ảnh hưởng tới chức năng của thận.

Một số người quan hệ tình dục xong cảm thấy đau mỏi thắt lưng, gần với vị trí của thận nên lo lắng bị bệnh thận. Thực tế, đau có thể là do hoạt động tình dục diễn ra quá mức khiến ảnh hưởng tới sức khoẻ chung.

Quan hệ tình dục cũng giống như tập thể dục, thể thao. Nếu tần suất quá nhiều có thể dẫn tới tính trạng quá sức ảnh hưởng thể chất. Ở một số người nam giới lạm dụng tình dục quá mức cơ thể sẽ luôn mệt mỏi đó là do tình trạng bị suy nhược cơ thể.

Để có sức khỏe thể chất và tinh thần viên mãn nên quan hệ tình dục đều đặn. Khi quan hệ tình dục sẽ giải phóng chất endorphins có tác dụng giảm đau, tăng hưng phấn. Quá trình quan hệ còn giúp cơ thể đốt cháy một lượng calo khá lớn, tránh tích tụ mỡ thừa, bảo vệ thành mạch máu.

Bên cạnh đó, việc quan hệ tình dục đều đặn giúp nam giới giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt.

Tần suất quan hệ sẽ phụ thộc vào nhu cầu, sức khỏe và từng lứa tuổi. Tần suất quan hệ của các cặp đôi độ tuổi 18-24 khoảng 3-5 lần một tuần và độ tuổi trên 25 trở lên từ 2-3 lần/tuần.

Ở độ tuổi trung niên 40 tuổi trở lên, số lần quan hệ phù hợp 1-2 lần/tuần. Người trên 50 tuổi tần suất quan hệ khoảng 2 tuần/lần.

Khi nam giới có những biểu hiện rối loạn sinh dục, ham muốn tình dục giảm, không thể duy trì khả năng cương dương như trước hay xuất tinh sớm… nên xem xét, đánh giá nguyên nhân gây nên tình trạng này như yếu tố tâm lý hoặc bệnh lý.

Nếu nguyên nhân do tâm lý, nam giới nên điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, tránh căng thẳng áp lực. Trường hợp do bệnh lý hoặc thoái hóa do tuổi tác, nam giới nên tìm tới các cơ sở y tế chuyên khoa để các bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị.