Quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị bắt

Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng Không – Không quân đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Thiếu tá Hoàng Văn Minh, 36 tuổi, trợ lý tài chính Trung đoàn 937 (đóng tại Phan Rang) để điều tra vụ tai nạn khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị tông chết, nguồn tin nói với VietNamNet, chiều 11/8.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan này khởi tố vụ án hôm 7/8, điều tra dấu hiệu phạm tội trong vụ nữ sinh lớp 12 bị ôtô tông tử vong. Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 thông báo với VKS cùng cấp và Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường tai nạn nữ sinh lớp 12 bị tông chết. Ảnh: Hải An.

Trước đó, sáng 28/6, thiếu tá Minh lái ô tô trên đường 16 Tháng 4. Khi đến trước ngân hàng ở TP Phan Rang – Tháp Chàm, tài xế Minh chuyển hướng sang phải, thì tông vào xe máy do nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh chạy xe máy cùng chiều phía trước trở về từ trường sau khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tai nạn khiến nữ sinh bị hất văng về trước, đầu đập xuống nền đất, va vào trụ điện, rồi tử vong sau đó.

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm xác định, tài xế Minh sử dụng điện thoại qua kết nối Bluetooth. Khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và điều tra ban đầu, Công an thành phố xác định, tài xế "chuyển hướng không an toàn", vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân khi nhận thông báo "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79g/100 ml máu" của bệnh viện, đã bức xúc. Họ hoài nghi kết quả này không đúng, và có khuất tất trong điều tra sự việc. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thừa nhận kết quả có sai sót, và sẽ huỷ kết quả này.

Liên quan sự việc trên, đến hôm 9/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết Trưởng khoa Hóa sinh - Vi sinh cùng kỹ thuật viên và 3 người khác bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận kỷ luật vì sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn với nữ sinh lớp 12 bị tông xe tử vong.