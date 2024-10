Tại “rốn lũ” huyện Lệ Thủy, các xã vùng giữa như An Thủy, thị trấn Kiến Giang, Liên Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy… đã ngập lụt trên diện rộng. Trong đó, có hơn 3.700 hộ chịu cảnh ngập sâu trên 1m và hơn 8.600 hộ ngập sâu dưới 1m.

Hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Lệ Thủy ngập khoảng 1m. Ảnh: Văn Chuẩn

Trước đó, do mưa lớn, lũ về nhanh, UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn triển khai ngay phương án di dời dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu, khu vực hạ lưu hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy ngập chìm trong nước. Ảnh: Ngọc Hải

Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức sơ tán 89 hộ, 333 nhân khẩu tại các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy, Thái Thủy. Đồng thời, ở các vùng thấp trũng đã sơ tán từ hộ nhà thấp sang nhà kiên cố, cao tầng.

Trường mầm non Hoa Mai, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ cũng bị ngập trong nước. Ảnh: Ngọc Hải

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Ngọc Hơn (SN 2002) ở xã Thái Thủy. Anh Hơn bị nước cuốn trôi khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực hạ lưu đập Thanh Sơn vào chiều hôm qua (27/10).

Một ngôi nhà ở huyện Lệ Thủy bị ngập sâu đến gần nóc cổng. Ảnh: Ngọc Hải

Người đàn ông tranh thủ vừa ăn cơm vừa quan sát mực nước lũ. Ảnh: Ngọc Hải

Đến nay, các hồ chứa trên địa bàn cơ bản đã đầy nước. Riêng hồ chứa An Mã đạt 95% dung tích thiết kế, có 2 hồ chứa nước tràn qua thân đập là hồ Dạ Lam (Thái Thủy) và hồ Cây Bông (Kim Thủy).

Nhà bị ngập sâu, người dân phải di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Hải

Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, quan điểm chỉ đạo của địa phương là phải chủ động thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, tập trung nhân lực, phương tiện để cứu người, di dời dân ở các vùng ngập sâu, xung yếu trên địa bàn.

Hình ảnh ngập lụt tại huyện Lệ Thủy nhìn từ trên cao. Ảnh: Trần Long

Ngoài 1 người chết do lũ cuốn trôi, tại huyện Lệ Thủy còn có hơn 370ha hoa màu, 100ha diện tích nuôi cá vụ 3 bị thiệt hại. Ảnh: Ngọc Hải

Huyện đang chủ động thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, tập trung cứu người, di dời dân. Ảnh: Văn Chuẩn

Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Quảng Bình, đến trưa nay toàn tỉnh có 17.628 ngôi nhà bị ngập, 44 thôn bản bị chia cắt, 70 điểm trên các tuyến đường như Quốc lộ 12A, 9B, 9C, 15, đường Hồ Chí Minh, các đường tỉnh lộ… bị ngập và 10 điểm bị sạt lở.