Từ lâu, Quảng Bình vốn nổi tiếng với hệ thống các hang động hùng vĩ, các bãi biển dài với bờ cát trắng,... là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước mỗi khi mùa hè đến. Tuy nhiên, chính những ngày đông lạnh, ngày xuân cùng nắng dịu nhẹ ở "miền di sản" này lại đem đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và khác biệt.

Trang bìa cuốn sách ảnh du lịch Quảng Bình mùa Đông - Xuân.

Xuất phát từ tiềm năng của du lịch Quảng Bình vào mùa Đông Xuân còn rất lớn, CLB Du lịch Quảng Bình cùng Nhóm Cất Cánh Creative đã phối hợp với một số nghệ sĩ nhiếp ảnh đã cho ra mắt dự án "Quảng bá du lịch Quảng Bình điểm đến mùa Đông – Xuân" sau khi hoàn thành giai đoạn một sáng tác. Đây là một dự án phi lợi nhuận vì sự phát triển chung của ngành du lịch & hỗ trợ cộng đồng du lịch, du khách trong và ngoài nước có thể tìm kiếm được những hình ảnh và thông tin cụ thể nhất, thú vị nhất về du lịch Quảng Bình trong mùa Đông Xuân.

Khởi đầu dự án sẽ xây dựng một cuốn sách: Lookbook Quảng Bình mùa Đông Xuân 100 trang (Traveling to Quang Binh in winter and spring) với mục đích mang đến những hành trình bằng thị giác thú vị, gợi mở những những trải nghiệm, điểm đến nổi bật, khác lạ về mùa Đông - Xuân ở Quảng Bình. Đồng thời, dự án đặc biệt chú trọng đến việc phát triển quảng bá trên các nền tảng số.

Một số hình ảnh trong cuốn sách ảnh du lịch Quảng Bình mùa Đông - Xuân.

Một số hình ảnh trong cuốn sách ảnh du lịch Quảng Bình mùa Đông - Xuân.

Bà Trịnh Thị Phương Mai (khối sản xuất dự án) chia sẻ: "Cuốn lookbook về du lịch nhóm mong muốn mọi người có một góc nhìn mới về du lịch Quảng Bình mùa thu đông rất đẹp, với nhiều sản phẩm du lịch phong phú và điểm đến hấp dẫn."

Điểm đặc biệt ở dự án cộng đồng phi lợi nhuận "Quảng bá du lịch Quảng Bình điểm đến mùa Đông – Xuân" là mọi sự sáng tạo đều được đóng góp hoàn toàn miễn phí từ tất cả các khâu: lên ý tưởng, sáng tạo hình ảnh, nội dung, thiết kế, truyền thông,...

Lễ khởi động dự án vào ngày 25/4/20023.

Để dự án có hiệu ứng lan tỏa thành công, CLB Du lịch Quảng Bình đã tổ chức lễ khởi động dự án vào ngày 25/4/20023 sau khi hoàn thành giai đoạn một sáng tác. Dự án bắt đầu từ tháng 3/2023 đến tháng 11/2023 sẽ kết thúc.

Dự án là nỗ lực thúc đẩy du lịch Quảng Bình mùa Đông Xuân, phát triển các sản phẩm du lịch hoàn thiện và phong phú hơn; đồng thời cũng khích lệ ngành du lịch địa phương phát huy tối đa những lợi thế sẵn có.